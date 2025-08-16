Ministro Linares confirma que hay abastecimiento de arroz hasta enero 2026

El productor de arroz de Antón, Alfredo Bethancourt, detalló que se les indicó que la producción local no se verá afectada por acuerdos comerciales externos.

Durante una gira de trabajo realizada junto al presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, garantizó el abastecimiento de arroz en el país y descartó un escenario de escasez en los próximos meses.

“Aquí tenemos arroz suficiente hasta enero. No va a haber escasez de arroz. Gracias a Dios pudimos parar esos barcos que venían. Y los consumidores pueden estar tranquilos, que tenemos arroz suficiente gracias a nuestros productores que sí son eficientes”, declaró Linares.

El titular del MIDA explicó que el mecanismo para cubrir la demanda se mantiene bajo los procesos establecidos: “Toda la vida se ha comprado a través de la Cadena [Agroalimentaria] el arroz que falta. Eso se aprueba y luego va a pasar por unas licencias que va a dar el MIDA”.

“Los productores estemos tranquilos, que la compra de la producción nacional no se va a ver afectada con el tema del Mercosur. No hay puertas abiertas para importaciones. Y la compra nacional está garantizada y que los molinos van a recibir la producción”, manifestó.

Bethancourt también reiteró la necesidad de atender una petición que, según dijo, se mantiene desde hace años: la rehabilitación de los molinos del IMA. “Si en un evento de que los molinos no puedan recibirnos, entonces no tenemos dónde llevar la producción y sería importante lograr rehabilitar esas infraestructuras”, agregó.

El productor se refirió a la importancia de un control adecuado en el manejo de las cifras de producción, ya de eso depende la cantidad total de arroz que se requiera importar.

“Ese tema del inventario de las siembras y cosechas tiene que ser manejado con mucho cuidado, porque de allí dependen las importaciones para no crear un desbalance y que los productores entonces tengan problema con el producto”.

La Asociación de Productores de Arroz de la provincia de Coclé también solicitó al gobierno un inventario real que esté presente en las entidades agropecuarias y productores a final de año con el objetivo de conocer con exactitud cuánto se tiene que importar, ante la incertidumbre del sector por la situación actual.

Según indicó Bethancourt, vocero de la organización, la oferta de los productores podría bajar considerablemente, siendo una de las razones "los problemas financieros que han tenido los productores", pero "también se acentúa la sequía que está golpeando ya casi hace 1 mes el área de Coclé".

