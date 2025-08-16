Productores agrícolas piden claridad y participación en acuerdos con el Mercosur

Panamá es el primer país fuera de Suramérica en ser Estado miembro de este bloque económico.

Tras una reunión celebrada en la provincia de Chiriquí, en la que participaron los ministros de Comercio e Industrias y de Desarrollo Agropecuario, Julio Moltó y Roberto Linares, respectivamente, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, los productores agrícolas de la provincia solicitaron claridad con el acuerdo de adhesión de Panamá al Mercosur.

Uno de los participantes del encuentro detalló que se les indicó que no es como el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, en el que "vendieron la seguridad alimentaria del país".

"Es algo diferente, pero sí pedimos la participación en esas negociaciones de todos los gremios productivos. Eso es importante para los productores".

Otro productor dijo que el sector tiene una postura muy firme para reforzar la producción nacional.

"Aquí hay muchas cosas que tratar, porque en la manera que se vayan desarrollando estos acuerdos, necesitamos que el sector primario sea excluido de cualquier tipo de importación al país", indicó.

Avaló la decisión del gobierno de frenar el ingreso de buques con arroz durante la temporada de cosecha nacional.

Por su parte, el ministro Moltó explicó que la Asamblea Nacional se unió al Ejecutivo para aclarar a todos los productores en qué consiste la adhesión de Panamá al Mercosur.

"Lo que se está pidiendo es aprobar en la Asamblea este acuerdo de complementación, que le permite a Panamá negociar con cada uno de los países del Mercosur.

"Es una gran oportunidad para obtener acceso a tecnología, para producir mejor, acceso a que nuestros productos tengan cabida en ese mercado", indicó.

Aclaró que no se están abriendo aranceles, sino que es una apertura para negociar.

En tanto, el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario subrayó que el gobierno ya ha cerrado filas para apoyar al sector agropecuario, porque es una prioridad.

"Estamos convencidos de que podemos sacar muchísimo provecho al Mercosur. La idea es ser un centro logístico y aprovechar nosotros de sus técnicas, pero aquí no se va a hacer nada a espaldas del pueblo", precisó. En la reunión también participaron otros diputados de la Comisión de Comercio.

La reunión se produce en el marco de un viaje a Brasil que realizará el mandatario el próximo 28 de agosto, en el que también participarán el presidente de la Asamblea, la diputada Walkiria Chandler (Comisión de Relaciones Exteriores) y Orlando Carrasquilla (Comisión de Asuntos Agropecuarios).

Se espera que a este viaje también asistan empresarios de otras áreas como logística, comercial, banca y agrícola, entre otras.

En la visita a Brasil, el presidente José Raúl Mulino se reunirá con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva y con empresarios del país suramericano.

El encuentro busca estrechar los lazos comerciales y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Panamá y Brasil, con miras a fortalecer la presencia panameña en los mercados del Mercosur.

El presidente fue enfático al señalar que la estrategia del país no implica comprometer a los productores de arroz, carne o maíz, y que la narrativa negativa que algunos intentan instalar alrededor de la adhesión al bloque regional es infundada.

Información de Demetrio Ábrego