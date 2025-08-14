Adhesión de Panamá al Mercosur: Mulino invita a tres diputados a Brasil para conocer el impacto
De momento, informó que Jorge Herrera, presidente del Legislativo, ya le aceptó la invitación.
El próximo 28 de agosto, el presidente José Raúl Mulino realizará un viaje oficial a Brasil, el cual tiene como objetivo impulsar las ventajas de Panamá en el Mercosur. En esta misión oficial, además de representantes del Ejecutivo y el sector empresarial, también viajarán algunos diputados que podrán conocer de primera mano el impacto de la adhesión de Panamá al mercado sureño.
"He invitado al presidente de la Asamblea Nacional, a la presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y el de Asuntos Agropecuarios para que me acompañen, y puedan de primera mano observar todos los temas inherentes al Mercosur y evitar que la especulación o la falsedad ronde el tema en función de favoritismos que no vienen a cuento", detalló el mandatario.
De momento, informó que Jorge Herrera, presidente del Legislativo, ya le aceptó la invitación; sin embargo, aún espera respuesta de los otros dos diputados, Walkiria Chandler (Comisión de Relaciones Exteriores) y Orlando Carrasquilla (Comisión de Asuntos Agropecuarios).
- Mulino anuncia medidas por crisis de la leche y advierte a compañía lechera: 'Si no compran nacional, no importarán'
Se espera que a este viaje también asistan empresarios de otras áreas como logística, comercial, banca y agrícola, entre otras.
En la visita a Brasil, Mulino se reunirá con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva y con empresarios del país suramericano.
El encuentro busca estrechar los lazos comerciales y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Panamá y Brasil, con miras a fortalecer la presencia panameña en los mercados del Mercosur.
El presidente fue enfático al señalar que la estrategia del país no implica comprometer a los productores de arroz, carne o maíz, y que la narrativa negativa que algunos intentan instalar alrededor de la adhesión al bloque regional es infundada.
El mandatario explicó que Brasil y otros países del Mercosur no buscan importar productos panameños ni vender masivamente los suyos aquí, ya que su producción interna cubre su demanda. En cambio, ven a Panamá como una plataforma estratégica para la reexportación de productos a través del sistema logístico nacional.
Le puede interesar: