Adhesión de Panamá al Mercosur: Mulino invita a tres diputados a Brasil para conocer el impacto

El próximo 28 de agosto, el presidente José Raúl Mulino realizará un viaje oficial a Brasil, el cual tiene como objetivo impulsar las ventajas de Panamá en el Mercosur. En esta misión oficial, además de representantes del Ejecutivo y el sector empresarial, también viajarán algunos diputados que podrán conocer de primera mano el impacto de la adhesión de Panamá al mercado sureño.

"He invitado al presidente de la Asamblea Nacional, a la presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y el de Asuntos Agropecuarios para que me acompañen, y puedan de primera mano observar todos los temas inherentes al Mercosur y evitar que la especulación o la falsedad ronde el tema en función de favoritismos que no vienen a cuento", detalló el mandatario.

De momento, informó que Jorge Herrera, presidente del Legislativo, ya le aceptó la invitación; sin embargo, aún espera respuesta de los otros dos diputados, Walkiria Chandler (Comisión de Relaciones Exteriores) y Orlando Carrasquilla (Comisión de Asuntos Agropecuarios).

Se espera que a este viaje también asistan empresarios de otras áreas como logística, comercial, banca y agrícola, entre otras.

En la visita a Brasil, Mulino se reunirá con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva y con empresarios del país suramericano.

El encuentro busca estrechar los lazos comerciales y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Panamá y Brasil, con miras a fortalecer la presencia panameña en los mercados del Mercosur.

El presidente fue enfático al señalar que la estrategia del país no implica comprometer a los productores de arroz, carne o maíz, y que la narrativa negativa que algunos intentan instalar alrededor de la adhesión al bloque regional es infundada.

El mandatario explicó que Brasil y otros países del Mercosur no buscan importar productos panameños ni vender masivamente los suyos aquí, ya que su producción interna cubre su demanda. En cambio, ven a Panamá como una plataforma estratégica para la reexportación de productos a través del sistema logístico nacional.

