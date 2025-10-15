Ministerio Público inicia investigación muerte de una mujer en Veraguas tras brutal agresión

Actualmente se está a la espera del informe de necropsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Santiago, Veraguas/El fiscal de Homicidios y Femicidios, Moisés Tuñón, confirmó que el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio tras el fallecimiento de una mujer de 25 años en la provincia de Veraguas. La joven se mantenía hospitalizada en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde finalmente perdió la vida.

De acuerdo con el fiscal Tuñón, dentro de la investigación se manejan dos momentos clave: el 2 y el 7 de octubre, fechas relacionadas con los hechos que llevaron a que la mujer fuese vista en la vía pública y posteriormente auxiliada por los servicios de emergencia médica.

Las autoridades indicaron que actualmente se está a la espera del informe de necropsia para determinar la causa exacta del fallecimiento y definir el rumbo que tomará la investigación.

“Todo esto va a depender de los resultados de la necropsia, que hasta el momento no la tenemos. Ella fallece el día de ayer a causa de que fue desconectada; se mantenía conectada en el Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega y los médicos especialistas decidieron desconectarla. Es pasada a la morgue judicial y estamos a la espera del informe del médico forense para determinar concretamente a qué se debió la causa de muerte”, explicó el fiscal.

Tuñón agregó que el objetivo es establecer si la muerte tuvo un origen natural o traumático, lo que permitirá orientar las diligencias judiciales.

“Estamos esperando la necropsia para determinar si mantenía golpes en su anatomía”, subrayó el fiscal.

Con información de Ney Castillo.