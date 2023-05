Ministro del Canal confirma que le pidió a directivo de la ACP su renuncia al cargo

Panamá/El ministro del Canal, Aristides Royo, confirmó esta tarde a TVN Noticias que le solicitó al exministro Jorge González su renuncia a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal (ACP).

Royo aseguró que la petición fue a título personal por los “líos judiciales” que enfrenta González y que, desde su perspectiva, “no le dan buena imagen” a la entidad.

Vía telefónica, Royo negó a TVN que el presidente Laurentino Cortizo tenga que ver en su solicitud a González ni que esté en planes destituirlo, sobre todo porque el mandatario no tiene facultad para hacerlo. El único ente que puede promover la salida de un directivo es la propia Junta Directiva de la ACP.

Esta tarde González confirmó a varios medios que Royo le había solicitado la renuncia y que no era la primera vez, y citó su cercanía con el expresidente Varela al momento del establecimiento de las relaciones con China como la causa. TVN Noticias intentó obtener su versión, sin embargo no ha sido localizable.

Sin embargo, según explicó el ministro del Canal, su petición no guarda relación con China y advirtió que la solicitud quedó sin efecto porque Jorge González no aceptó. Royo insistió en que él no promoverá ningún proceso ante la Junta Directiva del Canal.

Con información de Nicanor Alvarado