Frank Ábrego confirma coordinación con Costa Rica para extraditar a Rafael Beitía, requerido por homicidio

El Ministerio Público lo relaciona con un hecho de homicidio ocurrido el 24 de diciembre de 2021 en Patria Nueva, Las Cumbres.

Ciudad de Panamá/El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se refirió a varios temas vinculados a la lucha contra el crimen organizado y los homicidios en el país, entre ellos el caso de un panameño requerido por homicidio, considerado uno de los más buscados, que resultó herido en Costa Rica.

Se trata de Rafael Beitía Álvarez, quien es requerido por las autoridades panameñas por un caso de homicidio. De acuerdo con el titular de Seguridad, ya existe coordinación directa con las autoridades costarricenses para avanzar en el proceso que permita su extradición hacia Panamá, una vez se defina su situación legal en ese país.

“Ya tenemos contacto con las autoridades correspondientes para que, una vez sea deslindada su responsabilidad del lado costarricense, poder proceder a la extradición del mismo hacia Panamá”, indicó el ministro.

El funcionario precisó que el hecho ocurrió en territorio costarricense, cerca de la frontera, por lo que se respetan los procedimientos legales internacionales antes de que el requerido sea trasladado al país para enfrentar la justicia panameña.

Durante sus declaraciones, el ministro también abordó el tema de las aprehensiones relacionadas con homicidios, asegurando que las detenciones que se realizan responden a investigaciones sustentadas en pruebas y evidencias. “Todo el que es detenido es detenido porque hay pruebas y evidencias de su complicidad en el crimen”, afirmó.

Añadió que, según estadísticas manejadas por los estamentos de seguridad, más del 80 % de los homicidios registrados en el país logran la captura de los involucrados, quienes son puestos a órdenes de las autoridades judiciales de manera inmediata, como parte del proceso penal correspondiente.

Las declaraciones se dan en un contexto marcado por cifras oficiales del Ministerio Público, que reportan que hasta noviembre de este año se han registrado 540 homicidios en Panamá, un dato que mantiene en alerta a las autoridades y refuerza los operativos de seguridad y cooperación internacional.

Información de Luis Mendoza