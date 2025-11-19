Ministro de Seguridad advierte aumento de violencia y expansión de pandillas

En varios puntos de la capital persiste un incremento de la violencia, impulsado principalmente por la actividad de pandillas.

Ciudad de Panamá/Durante la destrucción de más de mil armas de fuego y decenas de miles de municiones incautadas en operativos policiales, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, reconoció que en varios puntos de la capital persiste un incremento de la violencia, impulsado principalmente por la actividad de pandillas.

Ábrego explicó que este miércoles se realizó una reunión con los jefes de planificación, operaciones e inteligencia para reforzar las estrategias de seguridad en áreas donde los hechos violentos no han disminuido.

De acuerdo con el ministro, el objetivo es responder al comportamiento de grupos delictivos que resuelven sus disputas a través de homicidios.

“Para redoblar los esfuerzos en algunos sectores de la capital, donde la violencia siga aumentando precisamente entre estos grupos adictivos, producto de las acciones que ellos definitivamente solucionan a través del asesinato. Hablamos específicamente de Don Bosco, Pedregal, San Joaquín, 24 de Diciembre, Tocumen, Mañanitas, que es donde se concentra la población de la ciudad capital; hablamos de Pacora, Felipillo. Todos estos lugares van a tener un operativo más constante y con mayor presencia policial”, destacó el ministro.

🔗Puedes leer: Ministerio Público localiza a 26 personas reportadas como desaparecidas en los últimos cuatro días

Ábrego también señaló un fenómeno que preocupa a las autoridades: la multiplicación de pandillas a partir de divisiones internas.

“Tenemos que decir que es cierto, pero por lo general es la separación precisamente de una banda o pandilla original que se divide a veces hasta tres. En la ciudad de Colón, que vimos hace 10 años, había 15 pandillas; hoy día hay 45, porque tienden a deslindarse y buscar liderazgo, y ese liderazgo produce la separación o la creación de nuevas pandillas”.

Las declaraciones se dieron durante la jornada de destrucción de material decomisado, donde se eliminaron 1,922 armas de fuego y 92,050 municiones, obtenidas tanto en operativos policiales como en programas de intercambio de armas por alimentos.

Con información de María De Gracia