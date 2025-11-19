Mitradel publica nuevas ofertas de empleo en diferentes partes del país

La plataforma de empleo en Panamá se encarga de ofrecer oportunidades de trabajos formales en áreas técnicas y administrativas.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa con el reforzamiento de las nuevas oportunidades laborales que se dan mediante la plataforma oficial www.empleospanama.gob.pa, en la que busca promover un empleo digno, con el fin de fortalecer la economía nacional del país.

Las empresas privadas de distintos sectores se encuentran ofreciendo plazas de trabajo en áreas tecnológicas, multiservicios, atención al cliente, que están dirigidas a candidatos con las mejores hojas de vida, que cuenten con una formación de alta calidad para integrarse a su equipo de trabajo.

Los empleos disponibles que se encuentran en la plataforma de (Mitradel):

Panamá Oeste

Técnico en Construcción: Formación técnica en construcción o áreas afines.

Panamá

Growth Advisor: Nivel avanzado de inglés, título universitario o equivalente.

Nivel avanzado de inglés, título universitario o equivalente. Analista de Operaciones: Formación universitaria y conocimientos en materia aduanera.

Formación universitaria y conocimientos en materia aduanera. Electricista: Licencia idónea y acreditación como electricista.

Licencia idónea y acreditación como electricista. Asistente de garantía: Técnico o ingeniero en mecánica automotriz; licencia de conducir vigente.

Técnico o ingeniero en mecánica automotriz; licencia de conducir vigente. Supervisor de planta de hielo: Bachiller completo y conocimientos relacionados con refrigeración.

Bachiller completo y conocimientos relacionados con refrigeración. Cocinero: Técnicas culinarias, manipulación de alimentos y carnés sanitarios blanco y verde.

Técnicas culinarias, manipulación de alimentos y carnés sanitarios blanco y verde. Mecánico de equipo pesado: Experiencia en sistemas hidráulicos y electromecánica.

Experiencia en sistemas hidráulicos y electromecánica. Ejecutivo(a) de Ventas: Bachiller o título superior.

Bachiller o título superior. Ingeniero eléctrico: Titulación en ingeniería eléctrica, industrial o áreas relacionadas.

Titulación en ingeniería eléctrica, industrial o áreas relacionadas. Growth Manager – Marketing Digital: Carrera en mercadeo, publicidad o marketing digital e inglés avanzado.

Carrera en mercadeo, publicidad o marketing digital e inglés avanzado. Auditor interno: Licenciatura en contabilidad e idoneidad profesional.

Licenciatura en contabilidad e idoneidad profesional. Vendedor de sucursal: Experiencia en ventas y licencia de conducir tipo D.

Experiencia en ventas y licencia de conducir tipo D. Jefe de planta: Conocimiento en plantas de concreto y normas de seguridad industrial.

Conocimiento en plantas de concreto y normas de seguridad industrial. Especialista en Atención al Cliente: Inglés intermedio y experiencia en servicio al cliente.

Inglés intermedio y experiencia en servicio al cliente. Desarrollador de software junior: Conocimiento en lenguajes de programación y desarrollo web.

Conocimiento en lenguajes de programación y desarrollo web. Asistente de Diseño (Área Comercial): Formación técnica o universitaria en arquitectura, diseño o construcción.

Formación técnica o universitaria en arquitectura, diseño o construcción. Asistente Técnico de Ventas – Andamiaje: Bachiller o técnico en construcción, arquitectura o ingeniería civil; carné blanco y verde.

Bachiller o técnico en construcción, arquitectura o ingeniería civil; carné blanco y verde. Asistente dental / Higienista dental: Formación técnica o universitaria en áreas odontológicas.

Formación técnica o universitaria en áreas odontológicas. Médico oftalmólogo: Título universitario en medicina con especialización en oftalmología.

El Mitradel hizo un llamado a la población para que se registren en la plataforma y actualizen sus hojas de vida en la plataforma para participar en procesos de selección laboral, reiterando el compromiso de promover empleos formales, para mejorar las condiciones de los panameños.

