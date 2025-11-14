Minsa determinó que el 'hielo es apto para consumo humano' tras operativo en fábrica de Los Santos
El Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud (Minsa) en Los Santos llevó a cabo una jornada de inspecciones en plantas embotelladoras de agua y fábricas de hielo de la provincia, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y garantizar productos seguros para el consumo humano.
En total, se supervisaron cuatro plantas dedicadas a la fabricación y venta de hielo, tres al expendio y dos al embotellamiento de agua.
Durante los operativos, los equipos técnicos evaluaron diversos aspectos relacionados con la inocuidad del producto, entre ellos la fuente de agua utilizada, los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, la vigencia de las licencias sanitarias, los carnés de salud del personal manipulador, así como las condiciones de limpieza, mantenimiento y almacenamiento en cada establecimiento.
Estas verificaciones forman parte de las acciones periódicas que realiza el Minsa para asegurar la calidad sanitaria y prevenir enfermedades vinculadas al consumo de agua o hielo contaminado.
“Las plantas visitadas utilizan el sistema de ósmosis inversa, un proceso de filtración avanzada que elimina bacterias, virus y otras impurezas, garantizando agua de alta pureza para la producción de hielo”, explicó Josselys Navarro, jefa regional del Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.
Este método garantiza una alta pureza del agua utilizada en la producción de hielo, lo que se traduce en un producto final libre de olores y sabores indeseables, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por las autoridades de salud.