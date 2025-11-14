Minsa determinó que el 'hielo es apto para consumo humano' tras operativo en fábrica de Los Santos

Estas verificaciones forman parte de las acciones periódicas que realiza el Minsa para asegurar la calidad sanitaria y prevenir enfermedades.

El Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud (Minsa) en Los Santos llevó a cabo una jornada de inspecciones en plantas embotelladoras de agua y fábricas de hielo de la provincia, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y garantizar productos seguros para el consumo humano.

En total, se supervisaron cuatro plantas dedicadas a la fabricación y venta de hielo, tres al expendio y dos al embotellamiento de agua.

Durante los operativos, los equipos técnicos evaluaron diversos aspectos relacionados con la inocuidad del producto, entre ellos la fuente de agua utilizada, los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, la vigencia de las licencias sanitarias, los carnés de salud del personal manipulador, así como las condiciones de limpieza, mantenimiento y almacenamiento en cada establecimiento.

Estas verificaciones forman parte de las acciones periódicas que realiza el Minsa para asegurar la calidad sanitaria y prevenir enfermedades vinculadas al consumo de agua o hielo contaminado.

“Las plantas visitadas utilizan el sistema de ósmosis inversa, un proceso de filtración avanzada que elimina bacterias, virus y otras impurezas, garantizando agua de alta pureza para la producción de hielo”, explicó Josselys Navarro, jefa regional del Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

Este método garantiza una alta pureza del agua utilizada en la producción de hielo, lo que se traduce en un producto final libre de olores y sabores indeseables, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por las autoridades de salud.