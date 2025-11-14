Minsa determinó que el 'hielo es apto para consumo humano' tras operativo en fábrica de Los Santos

Estas verificaciones forman parte de las acciones periódicas que realiza el Minsa para asegurar la calidad sanitaria y prevenir enfermedades.

790fc168 32b3 4b36 a4fa 1d87f23f52fa
Minsa en Los Santos certifica que el hielo producido en la provincia es apto para el consumo humano / MINSA
Danna Durán - Periodista
14 de noviembre 2025 - 13:14

El Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud (Minsa) en Los Santos llevó a cabo una jornada de inspecciones en plantas embotelladoras de agua y fábricas de hielo de la provincia, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y garantizar productos seguros para el consumo humano.

En total, se supervisaron cuatro plantas dedicadas a la fabricación y venta de hielo, tres al expendio y dos al embotellamiento de agua.

Durante los operativos, los equipos técnicos evaluaron diversos aspectos relacionados con la inocuidad del producto, entre ellos la fuente de agua utilizada, los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, la vigencia de las licencias sanitarias, los carnés de salud del personal manipulador, así como las condiciones de limpieza, mantenimiento y almacenamiento en cada establecimiento.

Estas verificaciones forman parte de las acciones periódicas que realiza el Minsa para asegurar la calidad sanitaria y prevenir enfermedades vinculadas al consumo de agua o hielo contaminado.

🔗Puedes leer: Vacuna contra la tosferina existe hace más de 50 años en Panamá

“Las plantas visitadas utilizan el sistema de ósmosis inversa, un proceso de filtración avanzada que elimina bacterias, virus y otras impurezas, garantizando agua de alta pureza para la producción de hielo”, explicó Josselys Navarro, jefa regional del Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

Este método garantiza una alta pureza del agua utilizada en la producción de hielo, lo que se traduce en un producto final libre de olores y sabores indeseables, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por las autoridades de salud.

Noticias relacionadas

Concurso de nombramiento docente: Meduca anuncia calendario y requisitos para el 2026 Activan acompañamiento psicológico, social y legal para familia afectada por presunto femicidio en San Carlos CSS incorpora nueva tecnología para mejorar diagnóstico y cirugía de cáncer de mama

Temas relacionados

Los Santos Ministerio de Salud Inspecciones
Si te lo perdiste
Lo último
stats