Minsa distribuirá cremas nutricionales para beneficiar a más de 80 mil niños en todo el país

La distribución ya inició en las regiones de Bocas del Toro, Colón, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá y Panamá Oeste. En la próxima semana se sumarán Darién, Panamá Este, Panamá Metro, San Miguelito y la comarca Guna Yala, hasta alcanzar cobertura nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la puesta en marcha de un programa de alimentación complementaria que busca beneficiar a más de 80 mil niños menores de 5 años, madres embarazadas y madres lactantes a nivel nacional, a través de la distribución gratuita de cremas nutricionales fortificadas.

La iniciativa se implementará mediante 760 instalaciones de salud —incluyendo centros, subcentros y puestos de atención— no solo en áreas urbanas, sino también en comunidades rurales, montañosas y de difícil acceso.

Según autoridades del Minsa, este programa forma parte de un plan integral de fortalecimiento de la red primaria de atención. Agregaron que no solo buscan enfocarse en la atención hospitalaria, sino también en la parte preventiva.

Se pudo conocer que las cremas están diseñadas para aportar hasta el 50% de las necesidades diarias de hierro de los niños menores de 2 años, lo que contribuye directamente a su desarrollo físico y cognitivo.

La distribución ya inició en las regiones de Bocas del Toro, Colón, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá y Panamá Oeste. En la próxima semana se sumarán Darién, Panamá Este, Panamá Metro, San Miguelito y la comarca Guna Yala, hasta alcanzar cobertura nacional.

De acuerdo con el Minsa, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud reflejan una reducción del 20% en la desnutrición crónica producto de la implementación de programas de este tipo.

Con información de Ney Castillo