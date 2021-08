El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció que se flexibilizan algunas medidas en diversos distritos en todo el país, esto ante los índices favorables y se levanta el toque de queda en aquellos que no presentan ningún caso.

Se anunció que para el distrito de San Miguelito se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta la 4:00 a.m. y el cierre de los comercios será a las 11:00 p.m.

En la provincia de Veraguas para los distritos de La Mesa, Atalaya y el corregimiento de Llano de Catival, en el distrito de Mariato, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m., se mantienen las medidas establecidas para el resto de los distritos, indicó el titular de Salud.

Mientras que, en Los Santos, para los distritos de Guararé y Tonosí, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m., en tanto el toque de queda para los distritos de Las Tablas y Los Santos es a partir de las 11:00 p.m. a las 4:00 a.m., se mantienen las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.

Sucre señaló que en la provincia de Chiriquí específicamente en el distrito de Remedios, se levanta totalmente la medida de toque de queda debido a que no se registran nuevos casos en los últimos días.

En tanto, en los distritos David y Dolega, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m., se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

El ministro Sucre sostuvo que en la provincia de Darién para los distritos de Chepigana y Cémaco, se levanta totalmente la medida de toque de queda y se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

Dijo que para la comarca Ngäbe Buglé, en el distrito de Kankintú, se levanta totalmente la medida de toque de queda y se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

El titular de Salud informó que para la comarca Guna Yala en el corregimiento de Puerto de Obaldía, se levanta totalmente el toque de queda y se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.