Modelo educativo panameño necesita pasar de calificaciones a experiencia y competencias

Cerca de 50,000 estudiantes podrían integrar al programa de recuperación de materias que realiza el Ministerio de Educación (Meduca) durante el verano para quienes no pudieron aprobar durante el año lectivo, las materias que más les cuesta a los estudiantes siguen siendo las mismas: matemáticas, español, física, química y biología.

Ernesto León, de la Fundación Mentes Brillantes, lamentó lo que está sucediendo, sin embargo, reconoce que esto era algo que se podía predecir, ya que, la pandemia creó una brecha en el aula de clases porque algunos estudiantes sí se pudieron conectar mejor y con más apoyo de los padres, mientras que otros no tuvieron esa oportunidad.

Recalcó que, el reto es ¿Qué podemos hacer?

Señaló que el Meduca tiene que convertirse en un ministerio impulsado por datos, porque no se puede seguir obteniendo estos datos a final de año, debido a que los estudiantes que están propensos a reprobar se pueden identificar durante el año, y es ahí donde se puede corregir el rumbo.

“Lo que no se evalúa y no se mide en tiempo real no puede evolucionar”, expresó León.

Manifestó que el próximo año se implementará una libreta de calificación y asistencia con unas 100 escuelas que servirán de pilotos. Esta herramienta permitirá a los docentes convertirse en analistas de datos para identificar los potenciales de riesgo educativo e intervenir oportunamente, no esperar a fin de año.

Destacó que, los temas que le cuestan a los estudiantes dependerá de la incorporación de herramientas tecnológicas que antes era bueno tenerlas, pero que ahora son parte importante del modelo de enseñanza presencial.

Dijo que para el próximo año existe una serie de programas de recuperación de aprendizaje, no obstante, estos programas no funcionan para todos los estudiantes, por lo que hay que ir hacia un modelo donde se entienda mejor qué cosas le cuesta a cada estudiante.

León resaltó que las materias que siguen dando problema a los estudiantes vienen de arrastre, por lo que se debe ir a un modelo que se adapte a las necesidades de cada individuó y eso lo permite hacer las herramientas tecnológicas.

Indicó que existen colegios que están implementando el modelo educativo internacional que reduce la cantidad de materias y se enfocan en las que requieren principal atención porque de ella depende las habilidades que requieren los estudiantes para ser exitosos en el futuro.

Agregó que si no se mide el impacto de las iniciativas que se implementen es “como arar en el mar”. Hizo la salvedad de que antes los estudiantes que iban a recuperación eran pocos, pero ahora son miles, por lo que reprobar se ha convertido en algo normal.

Explicó que aprender no es una nota en un examen, es un proceso que se debe dar durante todo el año basada en experiencias, proyectos y competencias, pero esa es una conversación profunda que en algún momento se debe abordar en el país.