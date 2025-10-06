Dos muertos deja triple colisión en La Ensenada de San Carlos

Dos personas fallecieron la madrugada de este lunes tras registrarse una triple colisión cerca de las 4:30 de la mañana.

San Carlos, Panamá Oeste/Dos personas perdieron la vida la madrugada de este lunes tras una triple colisión ocurrida alrededor de las 4:30 a.m. en el sector de La Ensenada de San Carlos, según reportaron las autoridades de tránsito.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, la conductora de una camioneta blanca se desplazaba en vía contraria, desde Costa Esmeralda hacia Vistamar, cuando impactó de frente contra un pickup blanco y posteriormente contra un sedán rojo frente a un restaurante de la localidad.

El conductor del sedán rojo, un hombre de 38 años, falleció en el lugar producto del fuerte impacto. Por su parte, la conductora de la camioneta, una mujer de 46 años, fue trasladada de urgencia a la Policlínica de San Carlos y posteriormente referida a un centro hospitalario especializado, donde murió horas más tarde.

