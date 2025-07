Mulino: Interconexión eléctrica con Colombia, prioridad bilateral de Panamá

Ciudad de Panamá/Como una prioridad bilateral, es el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, señaló el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia matutina de este jueves.

Mulino señaló que este proyecto, que pasará por áreas de la comarca Guna Yala, es de importancia para Panamá y que se respetarán las normas, modo de vida interno de esa comarca, por lo que estarán viajando un grupo de representantes del gobierno encabezado por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, en conjunto con representantes del Ministro de Obras Públicas (MOP) y la Oficina de Electrificación Rural (OER) para aclarar dudas con la comunidad.

Por otra parte, el mandatario le anticipó a los residentes de esa comarca que la carretera de Agua Frías ya está aprobada, que es una de las exigencias que pusieron sobre la mesa para evitar que se haga la interconexión, y recalcó que se les respetará su institucionalidad comarcal, pero señaló que eso no es otro país.

Guna Yala no es otro país, y esto es estratégicos, así como los puertos, es una visión nacional y estratégicas la interconexión con Colombia lo es igualmente y no es que se va hacer de cualquier manera, se va a hacer como tiene que hacerse. Estas cosas no permiten doble juego

— José Raúl Mulino - Presidente de la República