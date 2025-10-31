Multa de $3.3 millones a Edemet: ¿Cuántos usuarios reflejarán descuentos en sus facturas?

La ASEP también impuso una multa a la distribuidora ENSA; la entidad confirmó que ya aplicó los descuentos respectivos a 305 mil usuarios entre abril y mayo pasado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La noticia es que miles de usuarios de Edemet, la empresa de Naturgy que distribuye electricidad en Panamá Oeste, provincias centrales y la mitad de la ciudad capital, deberán ver un descuento en sus facturas. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) le impuso hace más de un año una multa por 3.3 millones de dólares por fallas en el servicio durante el 2020; multa que la compañía llevó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo, la decisión de la CSJ de no admitir el recurso le cierra la puerta al caso. Ahora deberá pagarles a los usuarios en créditos a sus facturas. Este no es el único caso; el director de electricidad de la CEP, Jorge Bilingslea, explica que hay cinco procesos en la corte también de otras distribuidoras.

"Las cinco resoluciones se encuentran en curso en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. La sala tercera ha indicado que esto no suspende las instrucciones emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos", detalló Bilingslea.

Según las proyecciones de las instituciones, las reducciones serán percibidas en aproximadamente 855 mil clientes de las empresas de distribución.

"Ya la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en función de lo indicado por la Corte Suprema, le comunicó a las empresas de distribución eléctrica Edemet y Edechi que deben proceder con las reducciones tarifarias", subrayó el funcionario.

Naturgy no emitió comentarios ante solicitud de TVN Noticias.

Información de Nicanor Alvarado