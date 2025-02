Municipios ofrecen propiedades y terrenos para saldar deuda con la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) en la Asamblea Nacional, el director de finanzas de la institución, César Herrera, reveló que se están realizando negociaciones con diversos municipios para saldar deudas mediante la entrega de activos.

La revelación surgió tras cuestionamientos de la diputada Alexandra Brenes, de la bancada "Vamos", sobre los procedimientos de recuperación de la cartera morosa. Según explicó el funcionario, varios municipios retuvieron de manera ilegal las cuotas obrero-patronales durante la administración anterior sin realizar los pagos correspondientes a la CSS.

Uno de los ejemplos brindados por Herrera fue el Municipio de Colón, que ha ofrecido propiedades y terrenos para saldar su deuda con la cuota obrero-patronal. A su vez, advirtió que el proceso requiere una cuidadosa evaluación dado que "la Caja tampoco está para llenarse de propiedades que nos cuestan mantenimiento y limpieza”.

Destacó que este no es el único caso dado que municipios y diversas empresas “grandes” se encuentran en el mismo proceso. Ante estas declaraciones, la diputada Brenes expresó su indignación ante esta situación: "Me indigna porque es decir ‘yo no pago mi responsabilidad, pero entonces pago con los activos que le pertenecen al Municipio o a mi Junta Comunal que son del Estado. Esto es grave”.

En cuanto a la cartera morosa, el director de finanzas informó que se ha logrado una reducción significativa. De los 310 millones de dólares iniciales, la deuda ha disminuido a cerca de 4287 millones. Además, reveló que el Departamento Legal mantiene cerca de cuatro mil casos en la jurisdicción penal por retención ilegal de cuotas.

La CSS destacó que continuará evaluando de manera cuidadosa cada propuesta, asegurando que los activos recibidos sean útiles para la institución o puedan ser liquidados de manera rápida para beneficio de sus sistemas financieros.

Con información de Meredith Serracín