Museo inaugura la sala 'Construyendo el Canal de Panamá' con una visión renovada e interactiva

Ciudad de Panamá/El Museo del Canal abrió hoy oficialmente al público su nueva sala “Construyendo el Canal de Panamá”, un espacio completamente renovado que ofrece una mirada contemporánea, tecnológica y profundamente humana sobre la construcción de una de las obras de ingeniería más emblemáticas del siglo XX.

Ubicada en el histórico edificio del Museo del Canal, en el Casco Antiguo de la ciudad capital, esta sala marca la culminación de un proceso de modernización iniciado en 2020, y se presenta como un homenaje tanto a los desafíos técnicos como a la diversidad humana que hizo posible la construcción del Canal de Panamá.

Tecnología y memoria histórica

Con una propuesta museográfica de última generación, la sala combina elementos interactivos, recursos digitales, piezas inéditas y accesibilidad multilingüe mediante códigos QR. Este enfoque busca no solo informar, sino también invitar al visitante a conectar emocionalmente con la historia y reflexionar sobre su relevancia actual.

Los contenidos abordan desde los antecedentes y retos técnicos hasta el impacto ambiental y social de la construcción, destacando la contribución de miles de trabajadores provenientes de distintas partes del mundo y la compleja realidad humana que acompañó la realización del Canal.

Un cierre simbólico a cinco años de renovación

La apertura de esta sala representa el cierre de un ambicioso proyecto de transformación del Museo del Canal. En los últimos cinco años, bajo el liderazgo de Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe, se han renovado siete salas permanentes, consolidando al museo como un referente regional en innovación cultural y educativa.

Salas renovadas entre 2021 y 2025:

La Vida en la Zona (marzo 2021)

La Ruta por la Soberanía (1903–1964) (noviembre 2021)

La Ruta por la Soberanía (1964–1999) (diciembre 2022)

El Canal en Manos Panameñas (septiembre 2023)

Panamá antes del Canal (septiembre 2024)

Galería de banderas (enero 2025)

Construyendo el Canal de Panamá (octubre 2025)

“Con esta reinauguración, culminamos un ciclo de renovación integral que comenzó en 2020”, destacó González. “Esta sala no solo narra una epopeya de ingeniería mundial, también conecta con la memoria y la identidad de los panameños”.

Un museo en evolución constante

Como fundación sin fines de lucro, el Museo tiene como misión conservar, investigar y difundir la historia de Panamá, en especial la relacionada con el Canal y su impacto en la identidad nacional. Con sus programas educativos, propuestas inclusivas y constante innovación museográfica, se ha posicionado como un espacio de referencia regional, abierto a todos los públicos.

La sala Construyendo el Canal de Panamá ya está abierta al público y promete convertirse en una de las principales atracciones culturales del país, ofreciendo una experiencia enriquecedora para panameños y visitantes de todo el mundo.

El Museo del Canal abre sus puertas al público de martes a domingo, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Se encuentra ubicado en la Plaza de la Independencia, en el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. Las entradas pueden adquirirse directamente en taquilla o a través de su sitio web oficial.