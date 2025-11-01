Más manos por la naturaleza: 32 nuevos guardaparques se suman a la conservación de las áreas protegidas

Los nuevos guardaparques trabajarán en sitios clave para la conservación, desde Darién hasta Bocas del Toro .

Panamá/Un total de 32 nuevos guardaparques se sumaron al equipo nacional encargado de proteger las áreas naturales y parques nacionales de Panamá, tras culminar un curso especializado de formación ambiental promovido por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

De los graduados, 26 son hombres y 6 mujeres, quienes completaron el noveno curso de formación desde el inicio de la gestión del ministro Juan Carlos Navarro, en 2024. Con esta promoción, el número total de guardaparques formados durante el actual período asciende a 309, lo que amplía la presencia de personal en las 122 áreas protegidas del país, incluidos los 18 parques nacionales.

Los nuevos guardaparques trabajarán en sitios clave para la conservación, desde Darién hasta Bocas del Toro, incluyendo la costa de Colón y la península de Azuero, zonas donde los ecosistemas enfrentan crecientes desafíos como la deforestación, los incendios forestales y la caza ilegal.

La capacitación incluyó módulos sobre conservación de ecosistemas, control y vigilancia ambiental, liderazgo, patrullaje, primeros auxilios y rescate, así como el uso de GPS y herramientas tecnológicas aplicadas al manejo de áreas protegidas. Estas competencias, explicaron los instructores, son esenciales para responder con eficacia ante emergencias y garantizar la seguridad de visitantes y comunidades cercanas.

“Estos 32 nuevos guardaparques son guardianes de nuestra riqueza natural y reflejan el espíritu de servicio que necesita Panamá para cuidar sus bosques, ríos y mares”, afirmó el ministro Juan Carlos Navarro, al destacar la incorporación de tecnología y liderazgo como pilares de la nueva generación de custodios ambientales.

Tras la graduación, los participantes serán desplegados en diferentes puntos del país, donde iniciarán labores de patrullaje, monitoreo de fauna y atención a visitantes. La formación se ajusta a los estándares del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y a los criterios de la Lista Verde de la UICN, que promueven la profesionalización y efectividad en la gestión de los ecosistemas naturales.