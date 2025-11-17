Cigarrillos ilegales dominan el contrabando: $3 millones retenidos en operativo nacional

Las autoridades detallaron que uno de los principales frentes del operativo ha sido el control de dinero no declarado en los aeropuertos.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas reportó resultados históricos en el marco del operativo Navidad sin Contrabando, que se ejecuta a nivel nacional desde el 15 de octubre y se extenderá hasta el 15 de diciembre.

Según informó la institución, a la fecha se han retenido mercancías valoradas en más de $5,074,955, producto de 177 casos vinculados a presuntos ilícitos aduaneros.

Las autoridades detallaron que uno de los principales frentes del operativo ha sido el control de dinero no declarado en los aeropuertos. En total, se han retenido $245,529 en 38 casos detectados en Tocumen y Panamá Pacífico, siendo este último el punto donde se registran las mayores cifras, con $142,784 retenidos.

El contrabando de cigarrillos continúa siendo el rubro de mayor volumen y el que más golpea la economía, con 63 casos detectados y mercancía retenida valorada en $3,044,729. Aduanas destacó que estas cifras reflejan la magnitud del mercado ilícito y la importancia de reforzar los operativos para combatir este delito que también afecta la salud pública.

Las regiones noroccidental de Bocas del Toro y occidental de Chiriquí han intensificado sus acciones contra el contrabando de productos agrícolas. En estas zonas se han decomisado mercancías por más de $44,881, reforzando el control en los puntos fronterizos.

En materia de propiedad intelectual, el operativo ha permitido la retención de productos falsificados valorados en $203,790, correspondientes a 38 casos actualmente en investigación.