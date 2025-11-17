Cigarrillos ilegales dominan el contrabando: $3 millones retenidos en operativo nacional

Las autoridades detallaron que uno de los principales frentes del operativo ha sido el control de dinero no declarado en los aeropuertos.

Operación "Navidad sin Contrabando" alcanza cifras récord en retención de mercancías
Operación "Navidad sin Contrabando" alcanza cifras récord en retención de mercancías / Autoridad Nacional de Aduanas
Danna Durán - Periodista
17 de noviembre 2025 - 16:16

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas reportó resultados históricos en el marco del operativo Navidad sin Contrabando, que se ejecuta a nivel nacional desde el 15 de octubre y se extenderá hasta el 15 de diciembre.

Según informó la institución, a la fecha se han retenido mercancías valoradas en más de $5,074,955, producto de 177 casos vinculados a presuntos ilícitos aduaneros.

Las autoridades detallaron que uno de los principales frentes del operativo ha sido el control de dinero no declarado en los aeropuertos. En total, se han retenido $245,529 en 38 casos detectados en Tocumen y Panamá Pacífico, siendo este último el punto donde se registran las mayores cifras, con $142,784 retenidos.

🔗Te puede interesar: Decomisan más de $135 mil en dinero no declarado en el aeropuerto de Tocumen

El contrabando de cigarrillos continúa siendo el rubro de mayor volumen y el que más golpea la economía, con 63 casos detectados y mercancía retenida valorada en $3,044,729. Aduanas destacó que estas cifras reflejan la magnitud del mercado ilícito y la importancia de reforzar los operativos para combatir este delito que también afecta la salud pública.

Las regiones noroccidental de Bocas del Toro y occidental de Chiriquí han intensificado sus acciones contra el contrabando de productos agrícolas. En estas zonas se han decomisado mercancías por más de $44,881, reforzando el control en los puntos fronterizos.

En materia de propiedad intelectual, el operativo ha permitido la retención de productos falsificados valorados en $203,790, correspondientes a 38 casos actualmente en investigación.

Noticias relacionadas

Retienen vehículo con más de 700 bultos de calzado valorados en $100 mil Aduanas retiene cargamento de cebolla sin sustento legal en puesto de control de San Isidro

Temas relacionados

Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) operativos retención
Si te lo perdiste
Lo último
stats