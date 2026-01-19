Odebrecht sigue acumulando deuda con el Estado: nuevamente incumple pago de la multa pactada

Las autoridades han señalado que los escasos fondos recuperados en los últimos años no han sido producto de pagos a la multa por parte de la empresa, sino de órdenes de retención aplicadas sobre obligaciones financieras del Estado con la constructora, relacionadas con proyectos ejecutados previamente.

Panamá/A casi ocho años de haber firmado un acuerdo con la justicia panameña, la empresa Constructora Odebrecht continúa sin cumplir de forma sostenida con el pago de la multa impuesta por los casos de corrupción vinculados a sus operaciones en el país, por los delitos contra el orden económico (blanqueo de capitales) y contra la administración pública (corrupción).

El compromiso, adquirido en 2017 mediante un acuerdo de pena homologado, establecía el pago de $220 millones en un plazo de 12 años, con vencimientos anuales al 31 de diciembre.

Sin embargo, los avances en la recuperación de estos fondos han sido limitados. Hasta la fecha, el Estado panameño ha logrado recaudar $74,701,896.58, monto que proviene en su mayoría de retenciones aplicadas a pagos que el Estado debía a la empresa por otros proyectos, además de algunos aportes voluntarios, según cifras del Ministerio Público.

El acuerdo de 2017 contemplaba que cada pago anual debía realizarse antes del 31 de diciembre de cada año, y que el incumplimiento acarrearía un recargo del 5 % sobre los montos adeudados. No obstante, la empresa comenzó a incumplir de manera reiterada. En diciembre de 2023, Odebrecht dejó de pagar una cuota que ascendía a $19,793,047.06, correspondiente a ese año.

Según datos del Ministerio Público, la empresa tampoco cumplió con los pagos correspondientes a 2024, ni con el más reciente vencimiento en diciembre de 2025, profundizando el atraso en el cronograma establecido por la justicia panameña.

Las autoridades han señalado que los escasos fondos recuperados en los últimos años no han sido producto de pagos a la multa por parte de la empresa, sino de órdenes de retención aplicadas sobre obligaciones financieras del Estado con la constructora, relacionadas con proyectos ejecutados previamente, ordenadas por el Juzgado de Cumplimiento, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.

En este contexto, se estima que Odebrecht mantiene una deuda aproximada de $145,298,103.42 con el Estado panameño, cifra que no incluye aún el recargo del 5 % por mora, que corresponde a los años en los que la empresa ha incumplido sus obligaciones de pago.

El prolongado incumplimiento mantiene abierto el debate sobre la efectividad de este acuerdo de pena con Odebrecht y sobre las herramientas legales disponibles para garantizar la recuperación de fondos en casos de corrupción de alto impacto, mientras el Estado continúa enfrentando el desafío de hacer efectivo uno de los resarcimientos más importantes de su historia judicial reciente.

Este miércoles se retoma la audiencia que mantiene a varios panameños, entre políticos y empresarios, además de extranjeros, vinculados al escándalo de la constructora brasileña, que, según su propia declaración ante los tribunales de Estados Unidos, habría pagado más de $59 millones en “sobornos y coimas” entre 2008 y 2014 para asegurar la adjudicación de contratos millonarios y lograr el pago de deudas pendientes.