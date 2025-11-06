Operación Hunter desmantela red dedicada al hurto de vehículos de arrendadoras en Chiriquí y Bocas del Toro

Los implicados alquilaban vehículos en Panamá y luego los trasladaban hacia Costa Rica, donde posteriormente denunciaban falsamente el robo de los mismos.

Una operación conjunta denominada “Hunter” permitió la aprehensión de cuatro personas en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, quienes estarían vinculadas a una investigación del Ministerio Público por el hurto de vehículos pertenecientes a empresas arrendadoras.

De acuerdo con las autoridades, los implicados mantenían un modus operandi que consistía en alquilar vehículos en Panamá y luego trasladarlos hacia Costa Rica, donde posteriormente denunciaban falsamente el robo de los mismos. De esta forma, lograban retener los autos o comercializarlos ilegalmente en territorio costarricense.

El jefe de la Cuarta Brigada Occidental, Roderick Vega, explicó que la operación tuvo como propósito principal ubicar y capturar a las personas requeridas por su presunta vinculación con este delito contra el patrimonio económico.

“La operación Hunter tuvo como objetivo principal la aprehensión de personas requeridas por el supuesto delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto de vehículos. Durante las investigaciones del Ministerio Público se determinó que los presuntos implicados se aprovechaban de la buena fe de las empresas arrendadoras, alquilaban los vehículos y los trasladaban a territorio costarricense para luego presentar denuncias por supuesto robo”, detalló Vega.

Las autoridades informaron que las diligencias de allanamiento se desarrollaron en distintos puntos de las provincias mencionadas, logrando recuperar evidencia clave que reforzará el proceso judicial en curso.

Con información de Meredith Serracín