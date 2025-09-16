OPS trasladará su sede a Panamá tras retiro de apoyo por parte de Estados Unidos

En un hecho histórico, la OPS trasladará su sede a la República de Panamá.

Ciudad de Panamá/La Organización Panamericana de la Salud (OPS) trasladará su sede principal desde Washington, Estados Unidos, hacia la Ciudad de Panamá, según confirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd. El cambio responde a las recientes decisiones del gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, quien firmó un decreto que suspende cualquier tipo de transferencia de fondos y apoyo gubernamental tanto a la OPS como a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El anuncio fue dado por Boyd durante la sustentación de un traslado de partidas por $40 millones de dólares ante la Asamblea Nacional, destinados a la contratación de personal de salud, servicios de hemodiálisis y alimentación de pacientes.

“Ahora mismo, con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y la política que tienen, la OPS se va a mudar a Panamá. Vamos a ir a Nueva York la próxima semana a firmar un convenio, y ellos se vendrán a Panamá con todo su equipo”, explicó el ministro, refiriéndose al acuerdo que será suscrito por el presidente José Raúl Mulino en Nueva York.

Este traslado representa un cambio significativo en la presencia regional de la OPS, organización que por décadas ha operado desde territorio estadounidense. Sin embargo, hasta el momento no se han ofrecido detalles concretos sobre si este movimiento implicará algún costo adicional o compromiso financiero por parte del gobierno panameño.

La reubicación de la sede marca un momento histórico tanto para la OPS como para Panamá, que podría convertirse en un nuevo centro estratégico para la salud pública en el continente americano.

