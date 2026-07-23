Ordenan detención provisional para 12 implicados en presuntas estafas con venta de terrenos

Las aprehensiones se produjeron tras una serie de allanamientos y registros realizados en distintos puntos del área metropolitana, en coordinación con la DIJ de la Policía Nacional.

Ciudad de Panamá/Doce personas investigadas por su vinculación con una presunta red de estafas quedaron detenidas de forma provisional luego de que el juez de garantías valorara los elementos presentados por la fiscalía en el caso vinculado a la operación "Huellas".

Durante las audiencias de control de garantías, el tribunal declaró legales las aprehensiones, dio por presentadas las imputaciones formuladas por la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico y estableció la medida cautelar mientras avanzan las investigaciones.

El juez validó los cuatro riesgos procesales sustentados por la Fiscalía y determinó que la detención provisional era la medida más proporcional, idónea y necesaria para esta etapa del proceso.

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Las aprehensiones se produjeron tras una serie de allanamientos y registros realizados en distintos puntos del área metropolitana, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, la operación permitió desarticular una agrupación que presuntamente utilizaba redes sociales para ofrecer supuestos derechos posesorios y concretar la venta fraudulenta de terrenos y propiedades.

La Procuraduría General de la Nación indicó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales, en apego a la Constitución y la ley.