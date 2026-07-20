Ordenan detención provisional para hombre acusado de violencia de género en Chiriquí

Durante la audiencia se sustentó la existencia de riesgos para la víctima y sus familiares, por lo que se solicitó la legalización de la aprehensión, formulación de cargos y la aplicación de la medida cautelar.

Chiriquí/Un hombre de 27 años permanecerá bajo detención provisional en la provincia de Chiriquí, luego de ser imputado por los presuntos delitos de violencia de género y quebrantamiento de una medida de protección.

Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó elementos que, según la investigación, vinculan al acusado con los hechos. También sustentó la existencia de riesgos para la víctima y sus familiares, por lo que solicitó la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de la medida cautelar.

Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional por el término establecido en la ley.

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De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, los hechos se registran desde enero de 2026 en el distrito de David. El investigado habría mantenido una relación sentimental con la víctima y, posteriormente, presuntamente comenzó a acecharla y acosarla mediante llamadas telefónicas y redes sociales.

Las investigaciones señalan que el hombre también habría proferido amenazas e insultos contra la víctima, además de agredirla físicamente. Debido a estas situaciones, se estableció una medida de protección, que presuntamente fue incumplida ante la reiteración de los episodios de violencia.

Según el Ministerio Público, los hechos provocaron temor y afectaciones psicológicas en la víctima, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.