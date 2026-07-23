Padres denuncian inundaciones en escuela El Progreso de La Chorrera

Según explicaron, el agua ingresa a los salones por las ventanas y puertas, provocando que mobiliario como sillas y mesas termine mojado.

Padres de familia del Centro Educativo Básico General El Progreso, en La Chorrera, denunciaron que el plantel se inunda cada vez que se registran fuertes lluvias, una situación que, aseguran, se mantiene desde hace varios años.

Según explicaron, el agua ingresa a los salones por las ventanas y puertas, provocando que mobiliario como sillas y mesas termine mojado. Este jueves, los estudiantes tuvieron que salir del centro educativo entre charcos tras el fuerte temporal.

“Ha pasado otras veces, se mojan los salones y los niños tienen que estar en una esquina. Mi bebé, en lo personal, este es su primer año y me dijo que se asustó, que el salón se inundó, y es preocupante porque son niños de prekínder y kínder”, relató una madre de familia.

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En el plantel se atiende a cerca de 200 estudiantes en edad preescolar, distribuidos en dos turnos. Debido a las fuertes lluvias y al temor de que la situación se repitiera, los padres decidieron no enviar a sus hijos a clases durante la jornada de la tarde.

Los acudientes hicieron un llamado al Ministerio de Educación para que atienda con urgencia las condiciones de la escuela. También señalaron que el centro educativo requiere inspectores y trabajadores manuales.

Por su parte, la subdirectora del plantel indicó que, aunque en otras ocasiones se han registrado lluvias, la inundación de este jueves estuvo relacionada con la intensidad del temporal y los fuertes vientos.

Explicó que el incidente se produjo durante el cambio de turno de la mañana y que, posteriormente, una docente le comunicó que los padres habían decidido retirar o no enviar a los estudiantes del turno vespertino debido a las condiciones climáticas.

La autoridad del centro educativo agregó que se están tomando medidas para adecuar las instalaciones, aunque reconoció que algunas situaciones internas han retrasado el proceso.

Con información de Yiniva Caballero