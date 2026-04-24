Países de la región respaldan a Panamá tras incautación de buque en el estrecho de Ormuz

Según el comunicado, la acción emprendida por Irán no solo vulnera los derechos soberanos de Panamá como Estado de abanderamiento, sino que también pone en riesgo la seguridad de una de las rutas marítimas más estratégicas.

Panamá/Los gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador expresaron su respaldo a Panamá mediante un comunicado conjunto, en el que condenan la incautación de un buque con bandera panameña por parte de Irán en el estrecho de Ormuz.

El pronunciamiento, emitido en el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, califica el hecho como una violación inaceptable del derecho internacional y un desafío directo a la libertad de navegación, uno de los principios fundamentales del orden jurídico global.

Según el comunicado, “la acción emprendida por Irán no solo vulnera los derechos soberanos de Panamá como Estado de abanderamiento, sino que compromete gravemente la seguridad de una de las rutas marítimas más críticas para el comercio y la estabilidad energética mundial”.

Los países firmantes subrayan que la libertad de navegación, incluyendo el derecho de paso inocente y el tránsito por estrechos internacionales, está respaldada por normas reconocidas universalmente, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En ese sentido, advirtieron que cualquier transgresión a estas disposiciones erosiona la confianza en el sistema internacional.

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Asimismo, señalaron que el uso de la fuerza o de medidas coercitivas contra embarcaciones civiles constituye una escalada inaceptable y contraria a las obligaciones internacionales que rigen el comportamiento de los Estados.

En el documento, los países exigen la liberación inmediata del buque y su tripulación, así como el cese de cualquier acción que limite la libre navegación en aguas internacionales.

”Hacemos llamado a la comunidad internacional a rechazar de manera categórica este tipo de conductas y a reafirmar, con claridad, la vigencia de las normas que garantizan la paz, la estabilidad y la seguridad marítima”, puntualizaron.

Finalmente, reiteraron su solidaridad con Panamá y su compromiso con la defensa del derecho internacional, la libertad de los mares y el respeto a las reglas que sustentan el orden global.