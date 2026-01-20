Panamá acuerda préstamo internacional por $1,400 millones para cubrir presupuesto del Estado

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe E. Chapman, firmó la resolución el 16 de enero de 2026, instruyendo al Ejecutivo a incluir en los presupuestos anuales las partidas necesarias para cumplir con los pagos de capital, intereses y comisiones derivados del acuerdo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó mediante la Resolución Ministerial Nº MEF-RES-2026-96 los términos de un contrato de préstamo internacional por JPY219,478,000,000 (equivalente a aproximadamente USD1,400 millones), con el objetivo de financiar parcialmente el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 y futuras necesidades fiscales.

El acuerdo fue suscrito con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), sucursal de Nueva York, en calidad de agente administrativo y estructurador, junto con un grupo de prestamistas internacionales. El financiamiento cuenta con el respaldo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos del Grupo Banco Mundial, que actuarán como garantes de la operación.

Según la resolución, el préstamo será desembolsado en un único pago dentro de un periodo de disponibilidad de tres meses y tendrá como fecha de vencimiento el 20 de enero de 2036. El crédito devengará una tasa de interés anual equivalente al TONAR compuesto diario más un margen de 0.47%, con pagos semestrales programados para el 26 de enero y el 26 de julio de cada año.

Los recursos se destinarán a cubrir necesidades presupuestarias, pago de deudas existentes y comisiones relacionadas con las garantías del BIRF y MIGA. La garantía del BIRF cubrirá hasta el 95% del valor facial garantizado (JPY92,481,100,000), mientras que la cobertura de MIGA asumirá la segunda pérdida, con una prima estimada en más de JPY7,300 millones durante la vigencia del contrato.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe E. Chapman, firmó la resolución el 16 de enero de 2026, instruyendo al Ejecutivo a incluir en los presupuestos anuales las partidas necesarias para cumplir con los pagos de capital, intereses y comisiones derivados del acuerdo.

Este financiamiento se enmarca en el Decreto de Gabinete Nº 41 del 23 diciembre de 2025, que autorizó al MEF a negociar préstamos internacionales respaldados por el Banco Mundial, reforzando la capacidad del Estado panameño de acceder a recursos externos en condiciones favorables y con garantías institucionales que buscan asegurar estabilidad fiscal y confianza en la ejecución del presupuesto nacional.