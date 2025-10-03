Panamá se consolida como referente en sostenibilidad y gestión de intangibles empresariales

El estudio reveló que la sostenibilidad es la prioridad número uno para el 62% de las empresas panameñas.

Ciudad de Panamá/En la antesala de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial, Panamá se convirtió en punto de encuentro para el análisis de la gestión de intangibles y la reputación corporativa, con la primera edición nacional de los resultados del estudio “Approaching The Future 2025”, un informe anual que mide tendencias en sostenibilidad y reputación empresarial.

El estudio reveló que la sostenibilidad es la prioridad número uno para el 62% de las empresas panameñas, consolidándose como el eje central de la estrategia corporativa.

“La sostenibilidad ha sido una de las variables que más alto ha marcado, lo cual refuerza el propósito de seguir compartiendo con las organizaciones la evolución de la sostenibilidad en Panamá”, señaló Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse.

En segundo lugar, con un 57%, se ubica la reputación corporativa y la gestión del riesgo reputacional. Sin embargo, el informe advierte un desfase entre la importancia que las compañías reconocen a este tema y los recursos efectivamente asignados para su gestión.

El liderazgo responsable, que impulsa modelos de creación de valor a largo plazo, aparece en la tercera posición con un 55.7% de relevancia, reflejando la necesidad de fortalecer prácticas éticas y transparentes en la conducción empresarial.

Por su parte, la comunicación corporativa y la gestión de marca lideran el ranking de inversión, ya que seis de cada diez organizaciones afirman destinar recursos específicos para su fortalecimiento.

El socio de Reputation Lab, Fernando Prado, subrayó que la reputación hoy se sostiene sobre pilares éticos y sociales: “Variables como el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la ética, la transparencia y la defensa de los derechos humanos son elementos clave para la reputación de las empresas”.

Con estos resultados, Panamá no solo se suma a las tendencias globales en sostenibilidad y gestión de intangibles, sino que se posiciona como un país en el que el sector empresarial comienza a asumir compromisos más firmes frente a los retos sociales y ambientales del futuro.

Con información de Kayra Saldaña