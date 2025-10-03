Violencia escolar en Colón: pandillas y armas ponen en riesgo a estudiantes

El ingreso de armas y drogas a los planteles es una preocupación constante para docentes, estudiantes y padres de familia.

Colón, Panamá/Hechos de violencia que van desde balaceras, riñas y ataques con armas de fuego o blancas han dejado heridos y hasta homicidios en distintos centros educativos a nivel nacional en los últimos años, con la provincia de Colón como uno de los puntos más críticos.

Lo alarmante, según especialistas, es que los protagonistas de muchos de estos sucesos son estudiantes, jóvenes con deseos de superación que terminan atrapados por el accionar violento de las pandillas.

El criminólogo Julio Alonso recordó algunos de los casos recientes: “En este plantel, se dio un hecho con armas blancas; en el colegio Rufo A. Garay, ocurrió un asesinato con armas de fuego; y en el colegio Benigno Jiménez de Santa Rita también se registró un homicidio con arma de fuego”.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos violentos en Colón están vinculados directamente a la actividad de las pandillas, que operan en la provincia y han captado a menores de edad para integrarlos a sus filas.

El sociólogo de la Universidad de Panamá, José Lasso, expresó su preocupación por el traslado de la violencia al interior de los colegios.

“Es lamentable que la violencia se esté trasladando adentro de las escuelas. Antes hablábamos de riñas fuera de los planteles, pero ahora estamos viendo pandillerismo dentro de las aulas. Tiene que haber mayor seguridad porque hay muchos compañeros inocentes, y el daño lateral es inminente”, advirtió.

Lasso considera que los programas de prevención y la intervención social en la provincia han fracasado, lo que ha dejado a estudiantes y docentes más expuestos.

El ingreso de armas y drogas a los planteles es una preocupación constante para docentes, estudiantes y padres de familia, quienes ven con temor cómo sus hijos se ven impactados por estos episodios de violencia.

Actualmente, Colón concentra la mayor cantidad de homicidios y decomisos de droga del país, además de la presencia de unas 50 pandillas que se disputan territorio por la venta de drogas, rencillas personales y ajustes de cuentas.

Uno de los episodios más recientes se registró en el Colegio José Guardia Vega, donde un enfrentamiento desató el caos. Educadores y alumnos quedaron en medio de la violencia, mientras que padres de familia acudieron desesperados para retirar a sus hijos. Algunos lloraban, otros reclamaban con ira, pero todos compartían la misma preocupación: que la violencia y las pandillas sigan ganando terreno dentro de las escuelas, espacios que deberían ser seguros para los estudiantes.

Con información de Hellen Concepción