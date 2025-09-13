Panamá y Costa Rica reafirman hermandad con acto simbólico en la frontera

El intercambio de banderas, que se celebra desde hace varios años en Paso Canoas, ha consolidado este punto fronterizo como un espacio de confraternidad tico-panameña.

Chiriquí/Con un acto cargado de simbolismo, autoridades de Panamá y Costa Rica realizaron este sábado en el sector fronterizo de Paso Canoas el tradicional intercambio de banderas de confraternidad, como parte de las celebraciones de la independencia de los países centroamericanos y de México.

El evento contó con la presencia de ministros de Estado de ambas naciones, quienes resaltaron que este acto no solo representa un intercambio cultural, artístico y folclórico, sino que también refuerza los lazos de colaboración en materia de seguridad y cooperación binacional.

No es una frontera exenta de problemas; al contrario, es una frontera tensa por la lucha que compartimos contra el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas, así como el contrabando. Pero nuestras autoridades trabajan unidas como un solo equipo”, manifestó Mario Zamora, ministro de Seguridad de Costa Rica.

Mientras que, el ministro de Seguridad panameño Frank Ábrego recordó que ambos países mantienen una relación de trabajo estrecha entre sus fuerzas de seguridad. En la actualidad, cuentan con un centro de fusión conjunto para compartir inteligencia y realizan operaciones coordinadas a lo largo de la frontera, que incluso alcanzan la provincia panameña de Bocas del Toro.

El intercambio de banderas, que se celebra desde hace varios años en Paso Canoas, ha consolidado este punto fronterizo como un espacio de confraternidad tico-panameña, que une a las comunidades vecinas y fortalece los vínculos bilaterales más allá de lo cultural, reafirmando el compromiso con la seguridad y el desarrollo compartido.

Con información de Demetrio Ábrego.