Panamá da inicio a la prueba ERCE 2025 para medir el aprendizaje de los estudiantes

Más de 5,500 alumnos participarán en la prueba que mide lectura, escritura, matemáticas y ciencias, junto con cuestionarios para docentes, familias y directivos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá dio inicio a la aplicación del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2025, un examen internacional que busca conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes en lectura, escritura y matemáticas, además de ciencias para los alumnos de sexto grado.

La Región Educativa de San Miguelito llevó a cabo la evaluación de 20 escuelas, incluyendo 5 instituciones privadas y 15 públicas, en donde participaron 997 estudiantes, distribuidos entre 515 de tercer grado y 482 de sexto, según informó Aymeth Espinosa, directora regional de Educación.

La selección de los grupos se realiza de manera aleatoria por la Unesco, que luego comparte los listados con el Ministerio de Educación. Las pruebas están adaptadas al ritmo y necesidades de cada estudiante, incluyendo a quienes requieren atención educativa especial.

El Centro Educativo Estado de Israel fue uno de los planteles participantes, donde 21 alumnos de sexto grado realizaron la prueba. La subdirectora Ama Alvarado señaló que la evaluación refleja el conocimiento acumulado desde primer grado hasta sexto, sirviendo como un diagnóstico integral del aprendizaje.

El estudio se aplica en escuelas urbanas, rurales y comarcales, y se espera que participen más de 5,500 estudiantes de tercer grado, un número similar en sexto, más de 500 docentes y 275 directivos, quienes completarán cuestionarios complementarios.

Además de medir competencias académicas, el ERCE 2025 incluye encuestas de contexto para estudiantes, familias, docentes y directivos, con el objetivo de analizar los factores que afectan el desempeño escolar y explorar aspectos socioemocionales.

Los resultados de esta evaluación permiten fortalecer las políticas educativas de América Latina y el Caribe, ofreciendo información confiable para la toma de decisiones y mejoras en los sistemas de enseñanza.

