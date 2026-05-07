Panamá impulsa nueva plataforma de códigos postales para modernizar servicios logísticos

La plataforma permitirá facilitar procesos como la recepción de paquetes, compras en línea y el envío de documentos de manera más rápida, segura y confiable.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Gobierno, junto a distintas entidades vinculadas al sistema postal y logístico del país, presentó una nueva herramienta tecnológica que busca modernizar los procesos de ubicación y entrega en Panamá, fortaleciendo además la competitividad logística a nivel internacional.

La plataforma permitirá facilitar procesos como la recepción de paquetes, compras en línea y el envío de documentos de manera más rápida, segura y confiable.

Con esta actualización, las autoridades buscan mejorar no solo los envíos postales a nivel nacional, sino también ofrecer una dirección clara y precisa para cualquier persona o empresa que requiera ubicar destinos dentro del territorio panameño.

El director general de Correos, Omar Torres, explicó que la herramienta funciona mediante una página web denominada codigospostalespanama.gob.pa, donde los usuarios podrán acceder a diferentes opciones para localizar direcciones.

“Es una tecnología muy sencilla, es una página web que se llama codigospostalespanama.gob.pa y ahí hay varias opciones desde encontrar mi ubicación hasta encontrar una ubicación”, señaló Torres.

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El funcionario añadió que la plataforma está integrada con aplicaciones y herramientas digitales como WhatsApp y Google Maps, permitiendo una experiencia más práctica y accesible para los usuarios.

Las autoridades indicaron que este sistema busca dejar atrás el uso de referencias informales que históricamente han sido utilizadas en el país para ubicar direcciones, situación que muchas veces dificulta las entregas y procesos logísticos.

Asimismo, destacaron que esta iniciativa representa una ventaja competitiva para Panamá en materia logística, al facilitar la trazabilidad, ubicación y distribución de mercancías y documentos dentro del territorio nacional.

La implementación de esta plataforma forma parte de los esfuerzos del Gobierno por avanzar hacia la digitalización y modernización de los servicios postales y logísticos del país.

Con información de Yamy Rivas