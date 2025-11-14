Tras 35 años, entregan restos de víctima de la invasión a su familia

El Ministerio Público entregó este 12 de noviembre de 2025 los restos óseos de Luis Carlos Méndez Hernández, víctima de la invasión del 20 de diciembre de 1989, a su hermana Carmen Cecilia Méndez Hernández, durante una ceremonia realizada en el Jardín de Paz, en la ciudad de Panamá.

La actividad estuvo encabezada por la fiscal superior Geomara Guerra, de la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana, quien formalizó la entrega en presencia de autoridades, familiares y representantes de instituciones vinculadas a los procesos de investigación forense.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, destacó el significado histórico y humano del acto. Señaló que la devolución de los restos permite “cerrar una herida emocional familiar que ha estado abierta por más de tres décadas en el corazón de los familiares del señor Luis Carlos Méndez y en la conciencia de nuestra nación”. Reiteró que el Ministerio Público cumple con su “sagrada misión” institucional, un proceso que —dijo— ha sido liderado por la fiscal Guerra durante los últimos años.

Gómez Rudy describió la entrega como “una muestra de la esencia más pura de un acto de justicia, de reparación y de humanidad”. Agregó que la ciencia ha permitido brindar verdad y consuelo después de tantos años, gracias al trabajo técnico que posibilitó recuperar la identidad del señor Méndez. “Hoy esa persona recupera su rostro y una historia encuentra su lugar definitivo en la memoria colectiva”, afirmó.

Durante su intervención, el procurador extendió sus condolencias a la familia Méndez Hernández, reconociendo que “ninguna palabra va a bastar para alivianar el tiempo transcurrido de incertidumbre y el dolor emocional”, pero que ahora podrán honrar su memoria en un espacio de paz.

Recordó que los hechos del 20 de diciembre de 1989 dejaron “una huella imborrable en Panamá, una historia de pérdida y violencia”, y que jornadas como la de este miércoles representan un paso para “hacer justicia y sanar heridas que el pasado ha dejado”.

La identificación de los restos de Luis Carlos Méndez Hernández fue realizada por el Laboratorio de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) mediante pruebas de ADN, dentro de los procesos investigativos vinculados a la invasión estadounidense.

En la ceremonia también participaron miembros de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, incluido su presidente, el Dr. Rolando Murgas Torraza, su secretario ejecutivo José Luis Sosa, así como Nathaly De León, de la Unidad de Antropología Forense del IMELCF, junto a familiares de otras víctimas.

La familia Méndez Hernández manifestó su agradecimiento por el trabajo realizado por el Ministerio Público y expresó satisfacción al poder dar, tras 35 años, cristiana sepultura a su ser querido.