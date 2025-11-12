Panamá Oeste amplía su alcance agroexportador con envío de frutas frescas a Letonia

Esta exportación marca la apertura de un nuevo mercado europeo para la producción local, con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Panamá Oeste/La provincia de Panamá Oeste continúa fortaleciendo su potencial agroexportador tras concretar un importante envío de frutas frescas hacia Letonia, lo que marca la apertura de un nuevo mercado europeo para la producción local, con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La exportación se realizó luego de una inspección técnica efectuada por especialistas de la Agencia de La Chorrera, junto con la Coordinación de Sanidad Vegetal y Agronegocios del MIDA en Panamá Oeste.

La revisión abarcó tanto la calidad de las frutas como las condiciones de los empaques de piña, papaya y maracuyá destinados al transporte marítimo y aéreo.

En total, se enviaron cuatro contenedores con 6,720 cajas de piña, equivalentes a 80,640 kilogramos, rumbo a Letonia. La empresa responsable del cargamento fue Agropn K&V S.A., con el empaque realizado en las instalaciones de Faspa e Industrias 4.0, ubicadas en el corregimiento de Iturralde.

De forma paralela, se efectuó una exportación aérea que incluyó 80 cajas de papaya (880 kg), 240 cajas de maracuyá (550 kg) y 80 cajas de piña.

Esta operación demuestra la capacidad de la región para diversificar sus productos y métodos de envío, posicionando a Panamá Oeste como un actor competitivo dentro del mercado agroexportador internacional.