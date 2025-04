Ministra de Trabajo califica de ilegal la paralización y defiende el crecimiento del empleo en el país

La Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, hizo un llamado a los trabajadores del sector de la construcción para que regresen a sus puestos de trabajo, calificando la actual paralización como "ilegal" y defendiendo las cifras de crecimiento del empleo en el país.

Muñoz enfatizó que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral no reconoce la huelga como legal, ya que no se han cumplido los procedimientos establecidos.

"Para que una huelga sea legal, no lo determina el Ministerio de Trabajo, lo determina un juzgado. Sin embargo, inicia en el Ministerio de Trabajo y para que ello sea así, tiene que cumplir los procedimientos de mediación", explicó la ministra.

La ministra instó a los trabajadores a no dejarse llevar por presiones y a considerar el impacto negativo de la paralización en la economía y en las oportunidades de empleo. "Acciones como estas van en detrimento de los panameños, van en detrimento de lo que todos los días el panameño común dice: 'Queremos buscar un trabajo, necesitamos un trabajo, necesitamos mejores opciones'", declaró.

Crecimiento del empleo y seguridad de los trabajadores

Muñoz destacó que Panamá está experimentando un crecimiento en la contratación de mano de obra, con un aumento del 9.5% con respecto al año anterior. "Este año tenemos 46,731 contratos nuevos entre definidos e indefinidos y en obra determinada. Esto es importante, esto es una cifra impactante para el beneficio de todos los panameños", afirmó.

De igual manera, expresó su preocupación por la seguridad de los trabajadores que desean laborar y denunció presiones por parte de algunos sectores. "A mí nadie me pregunta si la lucha que están haciendo es la correcta. A mí nadie me pregunta si hay un conflicto laboral, si se está velando por la seguridad de los trabajadores... me preguntan por su seguridad. Esto es alarmante, eso no lo podemos permitir como país ni como sociedad", señaló.

Llamado a la acción

Muñoz hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para garantizar el derecho al trabajo y la seguridad de quienes desean ejercerlo. "Un llamado al Ministerio Público para que ejerza lo que tenga que ejercer y que le devolvamos a este país la dignidad para seguir trabajando”, añadió.

La ministra concluyó su intervención reiterando el compromiso del gobierno con la recuperación económica y la generación de empleo, e instó a los trabajadores a no permitir que "sectores que tienen un norte diferente al crecimiento del país" los detengan.