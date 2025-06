Patsy Lee confirma que su 'alianza estratégica' con Vamos se mantiene 'firme'

A pocos días de la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, la carrera por la presidencia se intensifica con reuniones constantes y cálculos políticos. Hasta el momento, la única postulación confirmada es la de la diputada Shirley Castañeda, por el partido Realizando Metas (RM). Nuevas facciones, una bancada mixta y los denominados llaneros solitarios, hacen que el panorama en el Órgano Legislativo sea incierto.

Ante esto, la diputada Patsy Lee, del partido Popular, ofreció un balance de su primer año legislativo. "La verdad es que este primer año ha sido de aprendizaje, ha sido de mucho enfoque, mucha escucha activa, frustración también", expresó Lee. Describió su experiencia como la de entender el monstruo y conocerlo desde adentro.

Independencia legislativa

Lee relató su decisión de mantenerse sola durante su primer año para aprender, aunque sí estuvo en alianza estratégica con los tres diputados de MOCA y la coalición Vamos, formando un contrapeso saludable en la Asamblea.

Su principal llamado ahora es, a su juicio, respetar la separación de los poderes. Hizo una fuerte crítica a la tradición de que el presidente de la República imponga al presidente de la Asamblea. "Eso tiene que acabarse y ojalá que esta llamada nueva asamblea pueda tomar esa gran decisión de poner a otro presidente de la Asamblea que venga con una mente fresca, con ideas innovadoras y que respete el consenso y el debate constructivo y democrático", manifestó.

Consultada directamente sobre su voto por Shirley Castañeda, Lee fue categórica: "De momento, por supuesto que no". Aunque respeta a todos sus colegas, considera que el desenvolvimiento de Castañeda no ha sido el óptimo desde su punto de vista.

Criticó la falta de una visión firme y la tendencia a mantenerse callada en la bancada de RM y otros partidos. "La verdad es que la Asamblea Nacional no necesita eso. Nosotros estamos en un parlamento y ¿para qué es un parlamento? Para hablar", sentenció.

Lee enfatizó que la independencia no solo se gana por la forma de correr en elecciones, sino que se demuestra con coherencia. Subrayó que, en medio de la crisis nacional, la ciudadanía espera un cambio y que la Asamblea sea bien vista ante los ojos de la ciudadanía y que en estos momentos no lo es.

“Ocho de cada 10 panameños siente que la Asamblea Nacional no lo representa y ese es nuestro gran reto", señaló.

Escándalo de planillas y desigualdad presupuestaria

La diputada Lee no eludió el tema de los escándalos de planillas revelados por las auditorías de la Contraloría General de la República. Expresó su indignación.

"No me cabe en la cabeza cómo cinco diputados tienen las planillas más altas que llegan a 200,000 o 300,000, algo por el estilo, y quiénes son nada más y nada menos que los del Partido Revolucionario Democrático que tanto daño hicieron el quinquenio pasado", indicó.

De igual manera, señaló directamente a tres expresidentes de la Asamblea, incluyendo a la anterior presidenta que "tanto prometió que iba a hacer una asamblea nueva, que iba a debatir lo que era el reglamento interno y prometió muchas cosas dentro de también bajar el presupuesto de la Asamblea Nacional y todo eso quedó como en sueños porque nunca se cumplió", acotó Lee.

Lee cuestionó la disparidad: "Cómo es posible que haya otros que tengan tanto. Somos 71 diputados y todos somos iguales ante los ojos de la ciudadanía, porque Chiriquí no es más que la provincia de Panamá Oeste o que Veraguas", acotó la diputada, quien reiteró la desigualdad, pues indicó que cómo es posible que un diputado tenga una planilla de $20,000 para contratar al personal que va a laborar en su despacho.

Situación en Panamá Oeste

La diputada también dedicó un espacio para hablar de su provincia, Panamá Oeste. "Nosotros allí tenemos una calidad de vida muy baja", afirmó. Criticó que las constructoras y promotoras han construido casas a diestra y siniestra sin acceso a los servicios básicos. Agregó que la provincia, calificada como "ciudad dormitorio", carece de empleo, una necesidad fundamental para sus residentes.

¿Siguen las alianzas?

La alianza estratégica de Patsy Lee con la bancada Vamos se mantiene firme. "Yo siento que he hecho buenas amistades. Respeto a mis colegas. Han presentado proyectos, muchos de ellos que se alinean con mis pilares y que, por supuesto, yo los he apoyado y los seguiré apoyando siempre que sean cosas buenas para el país", aseguró. También enfatizó que su prioridad no es el partido o la coalición, sino una visión de país.