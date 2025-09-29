Piden fortalecer la gobernanza para minimizar la corrupción en Panamá

El principal objetivo del Instituto de Gobierno Corporativo , con más de 17 años de existencia , es promover que las empresas cumplan con un modelo de negocios basado en la ética, la transparencia y la minimización de actos de corrupción.

Ciudad de Panamá, Panamá/Temístocles Rosas, presidente del Instituto de Gobierno Corporativo (IGC), ha puesto el foco en la necesidad de robustecer las prácticas de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas no solo en el sector privado, sino también en el sector público, como un mecanismo esencial para enfrentar la actual crisis fiscal del país.

En el marco de la promoción del congreso anual del IGC, Rosas analizó el debate presupuestario, reconociendo la "crisis fiscal" que enfrenta el país debido a que gran parte de la recaudación tributaria se destina al pago de la deuda pública.

"Si hacemos un comparativo en cuánto es lo que se recauda de impuestos y cuánto es lo que yo tengo que pagar en intereses y capital de deuda, me estoy llevando casi todo lo que yo recaudo", explicó Rosas.

Puedes leer: Economista cuestiona el presupuesto: 'Está inflado' y 'no tiene plan de austeridad'

Llamado a la racionalidad y ajuste del gasto

Ante la insuficiencia de recursos, el líder del IGC, quien también fue expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), instó al gobierno a aplicar la "racionalidad" en el gasto y a "apretarse el cinturón" eliminando gastos que no son necesarios.

Rosas señaló directamente la necesidad de evaluar legislaciones que distorsionan el presupuesto, como el requisito del 7% del PIB para el sector educativo. Según su análisis, este porcentaje a menudo no se gasta, lo que resulta en fondos inejecutados que luego se utilizan como "traslados de partida" para apoyar otras áreas.

Pese a la necesidad de austeridad, Rosas defendió que los gastos de inversión —en infraestructura, escuelas y salud— deben continuar para impulsar la economía. En ese sentido, abogó por que instituciones clave como el ITSE (Instituto Técnico Superior Especializado) reciban un presupuesto "más robusto" que les permita formar el recurso humano que demanda el sector empresarial.

Te puede interesar: El informe del contralor: un panorama de presión fiscal

Transparencia para combatir la corrupción

El principal objetivo del Instituto de Gobierno Corporativo, con más de 17 años de existencia, es promover que las empresas cumplan con un modelo de negocios basado en la ética, la transparencia y la minimización de actos de corrupción.

Rosas afirmó que la adopción de estas buenas prácticas en el sector regulado (banca, seguros, valores) ha sido vital para el desempeño económico del país e incluso para avanzar en la salida de las listas grises internacionales.

Para que estos estándares permeen en la sociedad y la administración pública, el presidente del IGC propone la educación como herramienta clave.

"La corrupción no se elimina, se minimiza y se castiga... Teniendo gente que diga, yo no participo de esto, vas creando una nueva corriente", indicó, promoviendo la enseñanza del Gobierno Corporativo en las universidades para que los profesionales entiendan la forma correcta de hacer negocios desde el inicio de sus carreras.

El IGC ha logrado sumar a más de 200 empresas a estas prácticas, enfocándose en juntas directivas comprometidas con la responsabilidad y el manejo adecuado del conflicto de interés.

El Congreso del IGC se realizará el 2 y 3 de octubre en el Hotel Sheraton y abordará, entre otros temas, las nuevas prácticas de gobernanza, los roles de los directores y el apoyo de la tecnología en la transparencia empresarial.