Trabajo de limpieza en planta potabilizadora de La Chorrera afectará suministro de agua este martes

Planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero "El Trapichito" en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
Planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero "El Trapichito" en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. / Cortesía del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)

La Chorrera, Panamá Oeste/La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero “Trapichito”, ubicada en La Chorrera, operará al 50% de su capacidad el próximo martes 9 de diciembre, así dio a conocer el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

De acuerdo con la entidad, esto se debe a labores de limpieza de sedimentadores que se realizarán de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Estas tareas, consideradas esenciales para garantizar la calidad del agua, ocasionarán baja presión o interrupciones temporales del servicio en diversos sectores.

Los sitios afectados serán:

  • La Chorrera: Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio Balboa y Puerto Caimito.
  • Arraiján: Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte y Vista Alegre.

Ante estas condiciones, se exhorta a los residentes de las áreas mencionadas a tomar previsiones, almacenar agua y planificar su consumo durante el periodo de trabajos.

