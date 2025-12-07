Trabajo de limpieza en planta potabilizadora de La Chorrera afectará suministro de agua este martes
La Chorrera, Panamá Oeste/La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero “Trapichito”, ubicada en La Chorrera, operará al 50% de su capacidad el próximo martes 9 de diciembre, así dio a conocer el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).
De acuerdo con la entidad, esto se debe a labores de limpieza de sedimentadores que se realizarán de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
Estas tareas, consideradas esenciales para garantizar la calidad del agua, ocasionarán baja presión o interrupciones temporales del servicio en diversos sectores.
Los sitios afectados serán:
- La Chorrera: Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio Balboa y Puerto Caimito.
- Arraiján: Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte y Vista Alegre.
Ante estas condiciones, se exhorta a los residentes de las áreas mencionadas a tomar previsiones, almacenar agua y planificar su consumo durante el periodo de trabajos.