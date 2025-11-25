Polémica por desalojo de buhoneros en la estación del metro de la 24 de Diciembre

Buhoneros piden prórroga hasta enero del 2026, mientras el Metro de Panamá asegura que notificó con anticipación el retiro de los puestos informales.

Panamá/Unidades policiales, trabajadores del Metro de Panamá y representantes de la Alcaldía de Panamá acudieron este martes a la estación para abordar la situación relacionada con el desalojo de los buhoneros en el área.

El diputado del PRD por el circuito 8-6, Raphael Buchanan, explicó que recientemente se realizó una mesa de diálogo en la Asamblea Nacional con autoridades del Municipio de Panamá, el Metro de Panamá, la Defensoría del Pueblo y representantes de microempresas, entre otras entidades. Durante esa reunión, se había establecido un acuerdo que permitía a los buhoneros operar hasta final de año.

Buchanan también detalló que se inspeccionó un terreno que el Metro de Panamá estaría donando al Municipio de Panamá para el desarrollo de un mercado donde se reubicaría a los vendedores informales. Sin embargo, calificó como “irresponsable” que el Metro ejecute un desalojo sin consultar a la mesa de diálogo previamente instalada.

El diputado del PRD aseguró que mantenía comunicación telefónica con el director general del Metro de Panamá, César Pinzón, y que se esperaba la participación de la funcionaria encargada del operativo. Recordó que las áreas intervenidas son de competencia municipal, por lo que el Municipio de Panamá decidió suspender los desalojos en todo el distrito capital dentro de las zonas bajo su administración.

Buchanan enfatizó que no están en contra de que los buhoneros sean reubicados, pero considera que no es el momento adecuado para realizar desalojos debido a la temporada de fin de año y la falta de oportunidades laborales.

Por su parte, los buhoneros afectados señalaron que han participado en múltiples mesas de diálogo y han seguido las indicaciones de las autoridades. Solicitan una prórroga hasta enero para poder retirarse.

Karina Vergara, del Metro de Panamá, explicó que los vendedores habían sido notificados para retirarse el pasado domingo antes de las 4:00 p.m., pero que hasta este martes 25 aún permanecían en el lugar. Aclaró que el Metro no es responsable de regular este tipo de comercio, pero recordó que la Ley 109, sobre el Reglamento del Viajero, prohíbe estrictamente la venta informal dentro de las áreas del sistema, ya que no cuentan con permisos ni regulación.

En el sector de 24 de Diciembre, más de 40 buhoneros también solicitaron una prórroga, mientras que las autoridades insisten en que la notificación fue entregada con suficiente tiempo.