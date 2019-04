Señaló que “en base a que he consultado con mi familia, pensando en el bienestar de todo el mundo, para que ustedes sean felices, he decidido no aspirar, declinar a pesar que considero que tengo la capacidad, estudios, méritos y los votos”.

Agregó que “las postulaciones se abren a partir del lunes y todo panameño que esté autorizado por el Ministerio de Gobierno y tenga la idoneidad podrá aspirar”.

Al mismo tiempo mencionó que no tiene conocimiento de quiénes van a postularse, pero en el momento que se sepa decidirá a quién podría otorgarle su respaldo.

La candidatura de Wever generó cuestionamientos en la opinión pública.