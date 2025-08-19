Premian a ganadores del concurso de cuento juvenil Rosa María Britton

Este concurso nace con la finalidad de promover e incentivar la creación literaria entre los jóvenes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres jóvenes escritoras resultaron ganadoras del Concurso de Cuento Juvenil Rosa María Britton, en su tercera versión. El jurado, conformado por las escritoras Briseida Bloise, Silvia Fernández de Risco y Katia Malo, revisó en detalle 80 cuentos que se ajustaron a las bases 2025.

Cada una logró centrarse en la temática, destacando la utilización de recursos literarios, el buen manejo de personajes, un vocabulario adecuado, buena ortografía y la calidad de las historias.

El primer premio, por unanimidad, fue para “El cauce escondido” de Jahelis B. Percival Phillips del noveno grado del Instituto Bern Bautista Bilingüe. El jurado consideró que esta obra es sobresaliente en su tratamiento del agua, la naturaleza, la clara identificación como ciencia ficción y su potente mensaje de impacto positivo. Es atractivo y cautivador, fomenta valores esenciales como la perseverancia, la curiosidad, la esperanza, la amistad, la sabiduría ancestral, la gratitud y la responsabilidad ambiental.

El segundo lugar fue para la obra “Los hijos del mar”, escrita por Karol Arling Matute, del décimo grado del I.C. International School, por su originalidad, excelente manejo de los personajes; recurre a las tradiciones y al legado generacional.

El tercer puesto lo logró la obra DULE, de la joven Natsumi Sayira Chong Jaramillo, del décimo segundo del centro educativo Santo Domingo, de Coclé, porque presenta un desarrollo coherente, transiciones claras, ideas centrales definidas y detalles en el manejo de la estructura del género cuento. No es ciencia ficción de naves espaciales, sino de conciencia expandida y conexión espiritual con el cosmos.

El jurado otorgó una mención de honor a la estudiante Nerys Valentina Lara Lucas del grado once del Colegio Abel Bravo de Colón.

