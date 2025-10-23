Presentación de propuestas para la licitación de 60 buses medianos se realizará el 29 de octubre

Los nuevos buses contarán con motores Euro V, piso bajo, rampas de acceso y áreas preferenciales, características que buscan ofrecer un servicio más ágil, inclusivo y seguro para los miles de usuarios que utilizan diariamente el sistema.

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa de Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) informó la publicación de la adenda N.º 1 al pliego de cargos correspondiente a la licitación para la adquisición de hasta 60 buses medianos de última generación, dando continuidad al proceso anunciado previamente.

Según la entidad, esta adenda incorpora ajustes técnicos y confirma que la presentación de propuestas se realizará el miércoles 29 de octubre de 2025, fecha en la que también se llevará a cabo el acto público de apertura a las 10:01 a.m.

MiBus invitó a todos los oferentes interesados a consultar la adenda N.º 1 y los documentos relacionados en el portal oficial de PanamaCompra bajo el número de acto público N.° 2025-2-81-01-08-LP-000014, con el fin de asegurar su participación conforme a los lineamientos establecidos.

La empresa destacó que la adquisición de estas unidades representa un avance estratégico para la modernización del transporte público, con el objetivo de optimizar la cobertura y la frecuencia en comunidades de Panamá y San Miguelito.

Los nuevos buses contarán con motores Euro V, piso bajo, rampas de acceso y áreas preferenciales, características que buscan ofrecer un servicio más ágil, inclusivo y seguro para los miles de usuarios que utilizan diariamente el sistema.

En diciembre de 2024, lanzó un plan con 17 buses medianos, diseñado para optimizar el servicio en zonas donde los buses grandes enfrentan desafíos de tráfico, condiciones viales complicadas o baja ocupación.

La iniciativa buscaba evaluar el desempeño de estos vehículos en zonas específicas, mientras se trabajaba en la incorporación de unidades más modernas en el futuro. Los buses circulan por comunidades de Los Andes, El Crisol, Veranillo y Villa Lucre.