Presidente Mulino condena la violencia contra la mujer y pide mayor firmeza en la justicia

El presidente enfatizó que las medidas preventivas muchas veces no son suficientes cuando se trata de personas dispuestas a cometer actos violentos.

Coclé/Durante una gira de trabajo en la provincia de Coclé, el presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un fuerte llamado a las autoridades judiciales para actuar con mayor severidad frente a los casos de violencia contra la mujer, tras condenar el reciente femicidio ocurrido en el corregimiento de Pocrí.

El mandatario participó en la entrega de la orden de proceder para la construcción de caminos en el distrito de Aguadulce y en el lanzamiento de un proyecto habitacional que beneficiará a 53 familias del área. Sin embargo, durante su discurso, dedicó un espacio para expresar su indignación ante los hechos de violencia que siguen afectando a mujeres en el país.

“Definitivamente son preocupantes las cifras de violencia contra las mujeres”, manifestó Mulino, quien aseguró que el sistema judicial debe ser más contundente en la sanción de los agresores.

🔗Puedes leer: Defensoria del Pueblo condena crimines violentos contra la mujeres

El presidente enfatizó que las medidas preventivas muchas veces no son suficientes cuando se trata de personas dispuestas a cometer actos violentos.

“A veces esos romanticismos no sirven; el que va a matar va a matar con boleta o sin boleta, y yo creo que es importante, nuevamente y con el respeto que se merece, hacer el llamado correspondiente a los jueces de corregimiento que dejen de tratar a esos criminales como si fueran ladrones de abarrotería. A esta gente no hay que darle oportunidad de nada que no sea pagar por sus crímenes violentos”, declaró el mandatario.

Mulino reiteró su compromiso de respaldar acciones que fortalezcan la seguridad de las mujeres y garanticen justicia para las víctimas de violencia, insistiendo en que este tipo de hechos no deben quedar impunes en el país.

Con información de Nathaly Reyes