Presidentes asistentes al Foro Económico Internacional recorren las nuevas esclusas del canal de Panamá

Ciudad de Panamá/Los presidentes que participan en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 realizaron este miércoles una visita a las nuevas esclusas del Canal de Panamá, infraestructura construida y administrada bajo gestión panameña, donde conocieron de primera mano la operación de la ruta interoceánica y su impacto estratégico en el comercio mundial.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fungieron como anfitriones de la delegación presidencial, integrada por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Daniel Noboa, de Ecuador; Gustavo Petro, de Colombia; Rodrigo Paz, de Bolivia; Bernardo Arévalo, de Guatemala; Andrew Holness, primer ministro de Jamaica; y José Antonio Kast presidente electo de Chile.

Durante el recorrido, los jefes de Estado y de Gobierno posaron para la fotografía oficial sobre las imponentes compuertas de la esclusa de Cocolí, uno de los puntos emblemáticos de la ampliación del Canal, símbolo del liderazgo panameño en la gestión de esta vía estratégica.

Posteriormente, la delegación se trasladó a la torre de control, donde el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acompañado por el mandatario panameño, tuvo el honor de accionar la apertura de las compuertas para permitir el tránsito del buque portacontenedores MSC Leo VI, que cubre la ruta Florida–Corea, evidenciando el papel clave del Canal en las cadenas logísticas globales.

En la visita también participaron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, quienes ofrecieron explicaciones técnicas sobre el funcionamiento de las esclusas y los aportes del Canal ampliado a la economía nacional y al comercio internacional.

La visita de los mandatarios resalta la relevancia del Canal de Panamá como eje del intercambio global y como plataforma estratégica para el diálogo económico y la cooperación regional en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026.