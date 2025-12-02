Primera palada marca el inicio de un moderno centro educativo para Panamá Oeste
Meduca apuesta por fortalecer la infraestructura escolar en una zona donde el aumento poblacional exige soluciones educativas más amplias y modernas.
El Ministerio de Educación (Meduca) dio inicio a la construcción del Centro de Educación Integral de Puerto del Mar, una obra que busca responder al aumento de la población estudiantil en Panamá Oeste y mejorar las condiciones de acceso a la educación en esta región. El proyecto fue presentado con el acto de primera palada en el corregimiento de Puerto Caimito, donde se confirmó que la inversión asciende a B/.24.2 millones.
La futura infraestructura atenderá a más de 2,500 estudiantes desde el nivel inicial hasta la educación media, tanto académica como profesional-técnica.
Durante la actividad, la ministra de Educación, Lucy Molinar, resaltó la importancia de esta iniciativa para el desarrollo local.
“Hoy damos inicio a un proyecto que cambiará la vida de miles de niños y jóvenes. Este centro educativo moderno y completo permitirá que los estudiantes puedan formarse cerca de sus hogares, en instalaciones dignas y seguras,” expresó.
El diseño contempla 76 salones distribuidos entre preescolar, primaria, premedia y media. Además, el plantel incluirá laboratorios de ciencias naturales, biología, física, hotelería, turismo, áreas marítimas, artes industriales, familia y desarrollo, y dibujo. Entre los espacios complementarios destacan un edificio administrativo, cafetería, zonas recreativas, áreas verdes y un gimnasio polideportivo con capacidad para 1,500 personas.
También se proyectan canchas exteriores de baloncesto y mini canchas de fútbol sintético, junto con sistemas de seguridad, alarma contra incendios, vigilancia, intercomunicación, planta de tratamiento, tanque de agua y cerca perimetral.
Desde la comunidad educativa, las estudiantes Alana Acqui y Daniela Marín, del Centro Educativo Victoriano Chacón, señalaron que la obra representa un avance necesario para garantizar mejores oportunidades de aprendizaje en el sector Oeste.
A su vez, la docente Julisa Álvarez destacó que la nueva estructura permitirá atender una demanda de matrícula que ha crecido de manera sostenida en los últimos años.