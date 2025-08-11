Procurador Gómez presenta Plan Estratégico 2024-2025 para transformar el Ministerio Público

La Procuraduría General de la Nación busca reafirmar su compromiso con la firmeza en la persecución del delito, la protección a las víctimas, y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy
Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy / Foto cortesía: Ministerio Público
Danna Durán - Periodista
11 de agosto 2025 - 20:37

Ciudad de Panamá/El Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, presentó oficialmente el Plan Estratégico 2024-2025 de la Procuraduría General de la Nación, en un acto dirigido a los colaboradores de la institución. La iniciativa marca el inicio de una etapa orientada a modernizar y fortalecer el funcionamiento del Ministerio Público.

La propuesta estratégica se basa en un diagnóstico realizado durante los primeros seis meses de gestión del procurador, y tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía un servicio de mayor calidad, eficiencia, transparencia e integridad.

El plan se estructura en tres ejes fundamentales:

  1. Fortalecimiento de la persecución penal
  2. Restauración de la confianza ciudadana
  3. Transformación institucional

Estos pilares se complementan con 12 líneas de acción y más de 170 actividades concretas, que servirán como hoja de ruta para alcanzar las metas propuestas.

Durante su intervención, el procurador Gómez Rudy destacó que el documento no solo responde a criterios técnicos, sino también a un proceso de diálogo abierto con funcionarios, víctimas y representantes de la sociedad.

“Este plan nace de una escucha activa y es una respuesta directa a las demandas de un Ministerio Público más cercano, moderno y eficiente”, afirmó.

Además, el plan traza el perfil del funcionario público que el país necesita, promoviendo una cultura de compromiso con la justicia, la ética y el servicio ciudadano.

Con la implementación de esta estrategia, la Procuraduría General de la Nación busca reafirmar su compromiso con la firmeza en la persecución del delito, la protección a las víctimas, y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

