Instalan Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia en la Asamblea Nacional

Ciudad de Panamá/Este lunes se instaló formalmente la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia en la Asamblea Nacional, bajo la presidencia de la diputada Alexandra Brenes, quien recibió el respaldo de sus colegas y estará acompañada en la junta directiva por el diputado Ernesto Cedeño.

Durante la primera sesión de esta comisión, uno de los temas centrales fue la solicitud por parte de representantes de organizaciones feministas y de mujeres para mantener activa la Comisión de la Mujer y dar seguimiento al trabajo realizado por el Ministerio de la Mujer.

Las líderes presentes solicitaron una cortesía de sala para dirigirse a la nueva directiva, la cual fue concedida por Brenes, quien destacó la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo.

“Vamos a escuchar a todos. Tenemos que ejercer, más que nada, un rol mediador. Ya les dije que en la primera sesión van a tener una cortesía de sala. Pero también es importante que el liderazgo de la ministra de la Mujer se refleje en la defensa de su gestión, sustentada en los resultados alcanzados. La convicción de mantener el ministerio debe basarse en datos y en lo que todos hemos escuchado”, señaló la diputada.

Brenes también aseguró que se harán las evaluaciones correspondientes sobre el desempeño del Ministerio de la Mujer y que se considerarán todas las opiniones antes de tomar decisiones.

Además del enfoque en los temas de género, la comisión abordó la importancia de impulsar iniciativas legislativas orientadas a la protección y el bienestar de la niñez panameña, reconociendo la necesidad de fortalecer políticas públicas que garanticen sus derechos y desarrollo integral.

Con información de Meredith Serracín.