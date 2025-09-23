Panamá envía cerca de 50 toneladas de droga a EEUU como parte de la cooperación internacional

La operación se fundamenta en la Convención de Viena de 1988 sobre el combate de estupefacientes y permitió la incineración de al menos 49.1 toneladas de drogas con el apoyo de Estados Unidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, explicó este martes 23 de septiembre que el traslado de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos constituye una dinámica normal de cooperación internacional y asistencia técnica entre ambos países americanos.

La operación se fundamenta en la Convención de Viena de 1988 sobre el combate de estupefacientes y permitió la incineración de al menos 49.1 toneladas de drogas con el apoyo de Estados Unidos.

"Recuerden que esto es un proceso que debe manejarse de una forma técnica y científica, pues también se producen algunos contaminantes durante este proceso de incineración", explicó el funcionario durante su intervención.

El procurador destacó la importancia de contar con la infraestructura y tecnología adecuada para llevar a cabo este tipo de procedimientos de manera segura y ambientalmente responsable. Las declaraciones del procurador surgen después de que el lunes el Ministerio Público informara a través de sus redes sociales que, mediante la Fiscalía de Drogas, se envió el pasado viernes un cargamento de más de 50 toneladas de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.

Se trata de las sustancias ilícitas decomisadas en lo que va del año por parte de la fiscalía en conjunto con los diferentes estamentos de seguridad. Este cargamento fue trasladado al país norteamericano en un avión de la fuerza aérea, a su vez que un equipo interinstitucional esperó su llegada para constatar su destrucción.

Este material fue posteriormente destruido e incinerado el sábado 20 de septiembre como parte de la "Sexta Incineración y Traslado de Sustancias Ilícitas", una operación que forma parte de los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico. La entidad puntualizó que con este traslado y posterior incineración se busca evitar la acumulación de drogas en los diferentes depósitos que mantienen los estamentos de seguridad.