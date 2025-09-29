Productores de Calobre registran pérdidas tras inundaciones del río Cardenillas

El MIDA informó que ya inició un inventario de pérdidas en al menos cuatro corregimientos del distrito de Calobre.

Con las manos y bajo el sol, Bonifacio y Lidia intentan rescatar lo poco que quedó en pie de su plantación de arroz tras las inundaciones del río Cardenillas ocurridas el pasado fin de semana. Entre manotadas y esfuerzo, levantan las espigas que lograron sobrevivir, aunque admiten que gran parte de la cosecha se perdió.

“Estas pérdidas son las que nos afectan. Vamos a tratar de rescatar lo que podamos, pero lo que está abajo en tierra no se puede cortar y ya se va a quedar ahí como pérdida”, señaló Bonifacio.

La situación no solo los golpeó a ellos. Al menos otros cinco productores de la comunidad enfrentan las mismas dificultades, tras ver sus siembras destruidas por el desbordamiento del río.

Además del arroz, Lidia destacó que también resultaron afectados cultivos de yuca, plátano y guandú, lo que agrava el panorama para la seguridad alimentaria y la economía de los hogares campesinos.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que ya inició un inventario de pérdidas en al menos cuatro corregimientos del distrito de Calobre, afectados por las inundaciones.

Según la entidad, se espera que para el próximo miércoles se tenga un informe detallado de todas las afectaciones sufridas por los agricultores de la zona.

Con información de Ney Castillo