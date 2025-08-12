Productores de Chiriquí reciben capacitación para certificación en Buenas Prácticas Agrícolas

Se brindó información clave para que los productores puedan cumplir con los requisitos.

La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) llevó a cabo en Volcán, provincia de Chiriquí, la primera capacitación dirigida a productores interesados en obtener la certificación de cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Los participantes ya han completado el proceso de inscripción y diagnóstico que exige el Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, regulado por la Ley 11 del 15 de abril de 2016. Esta normativa establece las reglas, lineamientos y directrices para la producción primaria de alimentos de origen vegetal, con el fin de garantizar la inocuidad alimentaria tanto para el mercado nacional como para la exportación.

La jornada estuvo presidida por el ingeniero Emmeris Quintero, director nacional de Sanidad Vegetal, junto al ingeniero Félix Martínez, director regional del MIDA en Chiriquí.

Durante el encuentro, se brindó información clave para que los productores puedan cumplir con los requisitos y se prevé que obtengan su certificación BPA en diciembre de este año.

“Estas capacitaciones continuarán realizándose a nivel nacional con el objetivo de que más empresas agrícolas inicien y completen el proceso de certificación” subrayó Gabriel Hernández, jefe de departamento.